"Z hlediska výsledku a větší části zápasu hodnotím utkání pozitivně. Ve druhém poločase jsme na několik chvil upadli do pasivity a hned nás to potrestalo. To mě trochu mrzí, tři góly jsme dnes dostat nemuseli. Pět jsme jich ale dali, měli jsme i další hezké akce. Utkání jsme zaslouženě vyhráli," hodnotil zápas pro klubový web kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka.

"Tim Sparv udělal s kluky v ofenzivní fázi obrovský progres. Zápas od zápasu je to lepší, kluci jsou kvalitnější a teď přišla i odměna v podobě gólů. To samo o sobě je pro ně snad největší motivací do dalších zápasů. Na povedeném startu jara mají zásluhu zejména kluci na hřišti. Jde to ruku v ruce i se skvělou prací realizačního týmu, se kterým mám tu čest pracovat. Jako hlavní trenér jsem sice napsaný já, ale jde o kolektivní práci," dodal.

AC Sparta Praha B – MFK Vyškov 5:3 (3:0)

Branky: 5. a 53. Mokrovics, 39. Šiler, 42. Vydra z penalty, 80. Rus – 52. a 65. Fomba. 90+4. Bayo. Rozhodčí: Machálek – Mokrusch, Kotalík. Žluté karty: 28. Ševínský, 55. Šiler – 33. Krollis, 86. Bayo. Diváků: 678.

Sparta B: Surovčík – Uhrinčať, Ševínský (79. Jedlička), Večerka – Penxa, Vydra, Okeke (79. Lilling), Váňa – Pešek (87. Holoubek), Šiler (62. Rus), Mokrovics (62. Michl).

Vyškov: Stejskal (57. Borek) – Štěpánek, Straalman, Sylla – Ilko, Eneme, Mafwenta (46. Bayo), Aberkane – Fomba (80. Delferriere), Krollis (73. Mbonu), Schön (46. Svoboda).