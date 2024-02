Z Pardubic na Julisku. V dresu Dukly bude hostovat obránce Helešic

Fotbalová Dukla se snaží o návrat do nejvyšší soutěže a po podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je druhá o čtyři body za vedoucím Vyškovem. Cíl pro jaro je tedy na Julisce jasný, zabojovat o první místo a tedy přímý postup. Pomoct by tomu měl i zkušený obránce, schopný zaskočit i v záloze, Matěj Helešic, který na Julisku přichází hostovad do konce sezony z Pardubic.

