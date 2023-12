/FOTOGALERIE/ Fotbalisté žižkovské Viktorky měli patřit ke štikám FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, ale v podzimní tabulce bychom je našli až na předposlední patnácté příčce, se stejným bodovým ziskem jako nejhorší tým první poloviny druhé nejvyšší soutěže, Prostějov. Výsledkově špatný podzim odnesl trenér Michal Horňák. Jeho nástupce čeká pořádný kus práce, stejně jako hráče v červenobílém pruhovaném dresu. „Nedokázali jsme udržet bodovou šňůru a dostávali hodně gólů,“ hledá v rozhovoru příčiny nezdaru záložník a jeden z nejzkušenějších žižkovských hráčů Václav Prošek.

Nejhorší otázka na začátek. Co si říkáte, když koukáte na podzimní tabulku?

Je to katastrofa, něco takového bych si nikdy ani nepředstavoval. I v kabině jsme se o tom samozřejmě bavili. Jde o umístění, kde bychom rozhodně nechtěli být.

Když se podívám na výsledky, tak tam chybí delší bodová série. Je i tohle příčinou?

Je to tak. Říkali jsme si, že kdybychom zvládli častěji bodovat, bylo to lepší. Kdybychom třeba po Táboře doma udělali Chrudim, kde jsme ještě na konci vedli, tak by bylo více bodů, mohly přijít další. Mohlo to být rozhodně lepší.

Před pár dny skončil trenér Michal Horňák. Jak to berou hráči, když ví, že na tom také mají svůj podíl?

Není to příjemné. Trenér je za výsledky zodpovědný, ale v trenérovi to úplně nebylo. Ty góly, co jsme dostávali, s tím trenér na hřišti nic neudělá. Muselo to pro něj být těžké, hráli jsme dobrý fotbal, ale výsledky nebyly. O to složitější to pak pro něj je, když ho odvoláte.

Je nějaký podzimní zápas, který se dá považovat za opravdu zpackaný?

Je jich víc. V Kroměříži jsme hráli špatně, hodně se řešil i Varnsdorf. Doma jsme porazili Brno a pak ve Varnsdorfu dostali čtyři góly. Doma s Duklou to také nebylo dobré.

Vedle toho ale pak svítí domácí kanonáda proti Líšni, Táborsku, Brnu… Pak ale vždy přišla ztráta s týmy dole…

Doma se nám hraje lépe, fanoušci nás ženou dopředu. Nedokázali jsme ale bodovou šňůru udržet, udělat dva tři zápas. Tabulka je vyrovnaná, hned bychom letěli nahoru.

Určitě se shodneme, že je tým mnohem silnější než na toto umístění?

Souhlasím. Kádr je na druhou ligu nadprůměrný. Ale když děláme takové chyby…

Co zlepšit do jara?

Obrannou fázi, dostali jsme hodně gólů. Také jich dost dali, ale hodně dostáváme.

Jakou měla podle vás úroveň druhá nejvyšší soutěž na podzim?

Soutěž je strašně vyrovnaná. Když vezmu ročníky zpátky, tak vždy byl dole někdo odstřelený, letos tam jsme všichni namačkaní. Bude to boj až do konce.

Co říkáte na tak šíleně dlouhou přestávku? Poslední mistrák jste odehráli 10. listopadu a ten další vás čeká až 2. března.

Já osobně vůbec nechápu, že je to takhle udělané. Pauza je opravdu dlouhá. Nekončí se na konci listopadu jako dříve, ale ještě před půlkou. Na jednu stranu to chápu, když teď vidíme, kolik je všude sněhu a týmy nemají na vyhřívané trávníky, aby se dalo hrát. Tak to prostě u nás je, ale takhle dlouhá pauze se mi nelíbí.

Jaký bude plán zimní přípravy?

Teď ve středu máme poslední trénink, hráli jsme nějaké přípravné zápasy po podzimní části. Teď bude měsíc volno, na začátku ledna skočíme do přípravy, budeme trénovat dva měsíce, hrát přáteláky, klasika a pak začátek jarní části.

A pak hned bodovat…

Musíme co nejdříve. Máme těžký los (v prvním kole na hřiště vedoucí Líšně, pak doma devátá ale vždy nebezpečná Opava a pak na půdě druhé Dukly – pozn. autora), ale musíme do toho rovnou skočit a začít bodovat.