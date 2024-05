Ještě ani zdaleka není vyhráno, ale cítíte alespoň dílčí úlevu po výhře nad Vyškovem?

Určitě to byl pro nás důležitý domácí zápas. Chtěli jsme uspět, měli jsme i šanci dostat pod nás další dva týmy, to se nám nakonec povedlo. Z tohoto pohledu je to pro nás pozitivní, že jsme pod sebe dostali další dva soupeře.

Cítili jste o to větší tlak, že všechny tři týmy tabulky pod vámi braly v sobotu po bodu?

Tohle jsem asi ani neřešil. Podívám se na výsledky, ale že bych tohle řešil… Snažíme se soustředit na naše výkony a výsledky.

Zápas s Vyškovem rozhodně nebyl pro fanoušky se slabším srdcem. Jak jste ho viděl vy?

Všechny naše domácí zápas mají podobný průběh a fotbal se u nás hraje zajímavý. Z týmu jsem cítil, že jsme se hodně posunuli v psychice a neskolí nás, když doma dostaneme gól. S Opavou a Olomoucí B jsme byli rádi za bod, dokonce jsme ty zápasy mohli i ztratit. Cítím obrovskou sílu dopředu a víru, že to prostě dáme.

Euforie po gólu Sodomy v 85. minutě musela být obrovská…

Tyhle emoce jsou krásné. Bylo to podobné jako s Kroměříží. Je vidět, že tým má co nabídnout, má vnitřní sílu a tyhle zápasy dokážeme zvládnout.

