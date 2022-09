Dal jste dost gólů v přípravě. V lize jste ale čekal až do osmého kola, než jste se trefil a hned třikrát. Takže?

Dost to ze mě spadlo, musím říct. Za góly jsem rád, protože jsme je potřeboval, a hodně, abych se uklidnil. Vždycky mě tíží, když ho nedám. U útočníka by to tak mělo být, proto jsem rád, že jsem dal tři a týmu jsem pomohl.

Jste odchovanec Sparty. Přišel právě nyní ten okamžik, kdy jste do sítě Slavie poslal hattrick?

Přemýšlel jsem nad tím, že to tak může být zrovna teď, ale tak to neberu. Je mi jedno, v jakém zápase dám gól a jsem rád, že přišel právě teď.

Takže proti Slavii žádná větší motivace nebyla?

Vůbec. Každý zápas mám stejnou motivaci a pořád chci dát gól. Jestli je to proti Slavii, Prostějovu, tak je jedno.

Který ze tří gólů byl nejtěžší?

Asi poslední. Gólman byl už dost venku a přes špičku jsem přes něj loboval míč. Naštěstí stopek tam nestihl doklouznout. Jinak si nemyslím, že jsem byl v těžkých situacích. Při první mi to Osma (Pavel Osmančík) dobře připravil, už jsem byl sám. U druhého mi ještě lépe připravil Adam (Petrák). Krásná asistence a už jsem si musel poradit.

Foto: Surmaj hattrickem uhasil Slavii. Příbram zažila poločas snů

Určitě jste chtěl přidat i další góly. Ve druhém poločasu byly některé situace. Mrzí jejich neproměnění?

Hodně. Mohl jsem dát klidně pět gólů a každou šanci chci dát.

Dávají tři góly velkou sebedůvěru do dalších zápasů?

Určitě! Celkově ale hrajeme dost dobře a jsem rád, že jsem mohl týmu konečně pomoci góly.

Už proti Prostějovu jste bojovali v deseti a přehrávali ho. Odrazili jste se už v tomto duelu i do toho se Slavií?

Tam jsme se dost semkli. Šli jsme do deseti a myslím si, že jsme je dost přehrávali. Se štěstím pro soupeře jsme zápas neotočili, protože jsme měli dost šancí.

Na zápase jste měl i vlastní fanklub. Vnímal jste jeho podporu?

Jsem rád, jezdí mě podporovat a cítil jsem se fakt dobře.