Fotbalisté pražské Dukly prožívají perfektní začátek jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V úterý odpoledne jeli na hřiště Varnsdorfu, kde měli za úkol dohrát odložený zápas osmnáctého kola druhé nejvyšší soutěže. A podařilo se! Parta z Julisky vyhrála 4:3 a naplno tak bodovala i ve čtvrtém jarním utkání. To je vystřelilo už na šestou příčku tabulky. Po podzimu třináctá Dukla je tak rázem ve hře o nejvyšší příčky!

Lukáš Matějka (vlevo, na snímku ze zápasu Dukla - Slavia B) nastřílel ve Varnsdorfu hattrick a výraznou měrou se tak zasloužil o vítězství 4:3. | Foto: Deník/Michal Káva

Že se bude hrát hodně útočně ukázaly už první minuty. Oba celky se totiž hnaly do útoku a brankáři museli být neustále ve střehu. Skóre se poprvé měnilo po jedenácti minutách hry, kdy se hlavou prosadil Piroch. Poté přišly chvíle Matějky, který během deseti minut zařídil Dukle už tříbrankový náskok.

Hosté vykřesali jiskřičku naděje krátce po změně stran, když se prosadil Osmančík. V 78. minutě ale dovršil Matějka hattrick a za stavu 4:1 to vypadalo, že hosté dokráčí k poklidnému hladkému vítězství…

Závěr ale nebyl vhodný pro fanoušky se srdečními problémy nebo vysokým tlakem. Ještě na začátku 89. minuty to bylo stále 4:1, ale o další tři minutky poté 4:3! Rudnytskyy a Tanko málem přivodili trenérovi Radovi infarkt. Divoký závěr už si ale nakonec jeho svěřenci pohlídali a tři body si odvezli.

Dukla vyhrála i třetí jarní zápas. Ve Vyškově rozhodl Peterka

"Zvládli jsme zde velice těžké utkání. Byl jsem hodně překvapený terénem, protože musím říct, že jsme minule hráli v Drnovicích a s trávníkem ve Varnsdorfu se to nedá srovnat. Hřiště tady bylo výborně připravené. Myslím si, že to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním poločase jsme byli lepší my a v druhém zase Varnsdorf. Byli jsme dnes šťastnější. Samozřejmě bych byl zklamaný, kdybychom zde vstřelili čtyři branky a přesto nevyhráli, ale to se naštěstí dneska nestalo. Teď už se musíme připravit na další důležité utkání, které nás bude čekat doma proti Příbrami," řekl po čtvrté jarní výhře trenér Dukly Petr Rada.