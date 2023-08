Bezmála hodinu se marně pokoušeli dotáhnout manko na béčko pražské Sparty. Fotbalisté Zbrojovky v epet Areně prohrávali od 25. minuty, kdy se trefil Tomáš Schánělec. Ovšem poslední desetiminutovka byla v režii brněnského mužstva, které po trefách Jakubů Řezníčka a Šurala obrátilo skóre a zvítězilo v utkání šestého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2:1.

Jakub Šural se raduje z vítězné trefy do sítě sparťanské rezervy. | Foto: Petr Nečas

Zbrojovka ani tentokrát nepředvedla nijak oslnivý výkon a popáté v tomto druholigovém ročníku prohrávala. „Musím říct, že zápasu by asi víc slušela remíza. Sparta byla jednoznačně lepší v prvním poločase, my ve druhém. Po vyrovnávací brance se nám podařilo utkání otočit, za což klukům poděkuji, ale první poločas jsme prospali,“ povídal brněnský trenér Luděk Klusáček do kamery České televize.

Rezerva pražské Sparty šla do vedení ve 25. minutě, když centr Daniela Kaštánka podskočil hostující zadák Lukáš Endl a Schánělec hlavou zaznamenal šestou branku v sezoně. „Tomáš je velký talent a náš nejlepší střelec, spoléháme na na něj, i když tentokrát v šancích nepálil tak, jak bychom si přáli,“ pronesl trenér sparťanské rezervy Petr Janoušek v narážce na neproměněné příležitosti.

Zbrojovka se po přestávce zvedla, za což mohl i Wale Musa Alli, který nahradil nevýrazného Romana Potočného. Přesto si hosté nevytvořili tlak, který by naznačoval, že s utkáním ještě něco udělají. „Příchod Alliho hru hodně oživil, nejen jeho centry, ale i řadou individuálních akcí. To nám chybělo v prvním poločase,“ uznal Klusáček.

Jeho svěřenci zapnuli vyšší obrátky až v závěrečné desetiminutovce a v 82. minutě přišlo vyrovnání. Nováček v brněnském dresu, guinejský záložník Kamso Mara, poslal zleva přesný centr na hlavu Řezníčka a ten se trefil do protipohybu sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka.

Řezníček se šestým gólem v šestém utkání sezony srovnal na čele střelecké tabulky se Schánělcem. „Jakub je jednoznačně velká opora. Jeho góly jsou důležité, hodně nám pomáhá,“ ocenil Klusáček přínos brněnského kapitána.

Zbrojovka dokonala obrat v 88. minutě, když po rychle rozehraném rohu poslal střídající Pavel Gaszczyk balon přesně na hlavu volného Šurala, který jej usměrnil do sítě a zajistil Zbrojovce triumf 2:1. „Nerozhodli jsme v prvním poločase, potom nám možná svázala nohy nervozita, že zápas můžeme dotáhnout do vítězného konce,“ přemítal nad opakujícími se chybami Janoušek.

Béčko Sparty, v jehož dresu odehrál kompletní utkání Michal Ševčík, který na Letnou zamířil v létě z Brna, ztratilo vedení podruhé za sebou. Před týdnem vedlo na hřišti Varnsdorfu dokonce o dva góly, duel však skončil remízou 2:2. „Přestože máme mladý tým, myslím, že naši hráči mají zkušenosti s druhou ligou, i když takové jako v Brně ještě nemáme. Věřím, že se to naučíme,“ doplnil Janoušek.

Zbrojovka se na páté pozici tabulky před víkendovými duely šestého kola dotáhla jen na rozdíl tří bodů za vedoucí Jihlavu, béčko Sparty je desáté.

Brněnský celek ještě před utkáním oznámil, že se po pouhých dvou měsících rozloučil s obráncem Martinem Tomlem, který přestoupil do Chrudimi.

Sparta Praha B - Zbrojovka Brno 1:2

Poločas: 1:0. Branky a nahrávky: 25. Schánělec – 82. Řezníček (Mara), 88. Šural (Gaszczyk). Rozhodčí: Hocek – Šimáček, Hádek. ŽK: 16. Potočný, 38. Mara, 58. Šural, 75. Granečný (vš. Brno). Diváci: 1087.

Sparta Praha B: Surovčík – Vydra, Ševínský, Penxa – Hodouš (68. Váňa), Horák, Kaštánek (C) (78. Tošnar), Goljan (68. Lehocký) – Ševčík, Schánělec (87. Rus), Hranoš (87. Cissé).

Zbrojovka Brno: Berkovec – Granečný, Endl, Šural, Štěrba (72. Jambor) – Kronus (72. Hladík), Texl (90+4. Hamza), Mara, Smejkal (80. Gaszczyk) – Potočný (46. Alli), Řezníček (C).