Žižkovští fotbalisté na hřišti Dukly nezačali špatně a po půl hodině hry je poslal do vedení Batioja. Pro poslední tým tabulky šlo o velké povzbuzení, první gól zápasu vstřelil poprvé od října, ale kýženého prvního vítězství na jaře se opět nedočkal. Domácí totiž ještě do poločasu otočili Kovernikovem s Kozlem a když se krátce po změně stran prosadil z penalty Souček, bylo rozhodnuto.

"Složitý zápas. Byli jsme v roli, kdy od nás každý očekával, že vyhrajeme, protože Žižkov je poslední. Všichni navíc víme, že se nám doma bohužel moc nedaří. Naštěstí jsme to ale zvládli. Dostali jsme první gól ze standardky, což už je taková naše klasika. Díky bohu jsme hned vyrovnali a pak rychle po pěkné akci i skóre otočili. V kabině jsme si řekli, že to teď bude o třetím gólu a že ho musíme dát my. To se stalo, i když nám možná chyběla ještě definitivní pojistka na 4:1," hodnotil zápas trenér Dukly Bohuslav Pilný.

"Vždycky je cenné potvrdit výhru z venku. O to víc ale teď můžeme litovat ztracených bodů z předešlých zápasů. Jsem rád za vítězství. Na druhou stranu na Žižkově jsem působil a mrzí mě, že Viktorka zřejmě ze soutěže sestoupí. Čeká nás každopádně ještě sedm zápasů, kdy máme šanci zabojovat o co nejlepší umístění," dodal.

Na straně Žižkova bylo pochopitelné zklamání. "Budu hodně kritický a hodně otevřený," řekl na úvod hodnocení trenér Zdeněk Koukal. "To, co někteří předváděli, tak takhle se za Viktorku nebojuje. Někteří se přišli jen projít a měli by si sáhnout do svědomí, je to katastrofa. Říkali jsme si, že by bylo fajn vést, to se povedlo, ale místo toho, abychom to deset minut udrželi, odkopávali to, tak katastrofálně si necháme dát dva góly," nešetřil kritikou.

Dukla - Žižkov 3:1 (2:1)

Branky: 35. Kovernikov, 38. Kozel, 60. Souček z penalty – 29. Batioja. Rozhodčí: Švagr – Mikeska, Žurovec. ŽK: Kovernikov, Peterka, Ruml – Sixta, Kopičár, Řezáč.

Dukla: Rada – Ruml, Piroch, Kulhánek, Kovernikov – Souček (77. Cienciala), Peterka, Kozel (73. Habovda), Šebrle (73. Hrubeš) – Bin (87. Matoušek), Červenka (87. Pázler).

Žižkov: Soukup – Řezáč, Gabriel, Súkenník, Muleme – Soungole (76. Žežulka), Sixta (33. Kopičár) – Novák (61. Voltr), Elekana, Osmančík (76. Nabijev) – Batioja.

Pro rezervu Sparty byl zápas na hřišti druhé Vlašimi výjimečný. Středočeši totiž působí jako neoficiální farma jejich úhlavních rivalů ze Slavie. A mladíci v rudých dresech začali dobře, už v desáté minutě je poslal do vedení Juliš, což byl také jediný gól v první půli. Hned po startu té druhé srovnal domácí Gning a to bylo ze střelecké listiny vše. V závěru to hodně jiskřilo, rozhodčí rozdal červené karty na obě strany, ale body se nakonec dělily.

"Šlo o typické remízové utkání. Dali jsme první gól a pak jsme měli ještě jednu vyloženou šanci, kdy se Minčev pronikl v šestnáctce, ale balon jsme nedotlačili do branky. Druhý poločas jsme nezachytili hned kraje, a soupeř nás za to potrestal. Hodně jsme ustupovali místo toho, abychom chtěli hrát aktivně. Od 75. minuty to bylo spíše o údržbě výsledku. Asi se poněkud projevil ten náročný program, který jsme nyní měli. Trochu mě mrzí ty červené karty, které si myslím, že byly zbytečné. Na druhé straně získat bod u druhého týmu tabulky, který chce postoupit, není špatné," poznamenal kouč Pražanů Michal Horňák.

Vlašim - Sparta B 1:1 (0:1)

Branky: 47. Gning – 10. Juliš. Rozhodčí: Adámková – Dohnálek, Mojžíš. ŽK: Jurásek, Svoboda, Breda – Polidar, Suchomel. ČK: 82. Jurásek – 84. Polidar.

Sparta B: Kotek – Suchomel (80. Gelašvili), Polidar, Večerka, Gabriel – Vydra, Minčev, Souček (72. Pudhorocký), Ryneš, Jonáš – Juliš (63. Kozák).

Další výsledky: Třinec - Varnsdorf 1:1, Vyškov - Příbram 0:1, Jihlava - Líšeň 1:0, Opava - Prostějov 2:1, Brno - Ústí nad Labem 2:1, Chrudim - Táborsko neodehráno, hosté kvůli dopravním komplikacím nepřijeli.