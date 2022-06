„Vrátil jsem se tam, kde jsem prakticky začínal se svojí kariérou. Nějaké věci se změnily, ale kabina zůstala de facto stejná. Viděl jsem to místo, kde jsem seděl a shodou okolností tam teď sedí i můj syn. Z tohoto pohledu je zde tedy trochu nostalgie, ale to už je minulost,“ řekl po podpisu smlouvy.

„Současnost je tady a teď a já sem jdu s tím, že se chceme pokusit hrát ve vrchu tabulky a nejlépe postoupit zpět do ligy. Víme, že to bude složité, ale věřím, že všichni společně potáhneme za jeden provaz. Potřebujeme samozřejmě také trochu posílit kádr, abychom byli konkurenceschopní,“ má jasno fotbalový expert.

Třiašedesátiletý trenér patří mezi ikony Dukly. "Petr Rada přišel na Julisku poprvé v roce 1973 jako dorostenec. Odehrál u nás celkem devět sezon, zapsal 245 ligových startů a v roce 1982 byl výraznou postavou Dukly při zisku mistrovského titulu. V našem dresu získal také tři prvenství v Československém poháru (1981, 1983, 1985) a patří k výrazným osobnostem klubové historie," píše klubový web v jeho medailonku.

Zdroj: Youtube

„Na Julisku přichází zkušený trenér s nespornými výsledky ve své dosavadní práci. Usiloval jsem, a se mnou i Jiří Blažek, bývalý předseda dozorčí rady Dukly, o jeho angažmá už v roce 2016, kdy končil na Julisce Luboš Kozel a Petr Rada byl volný, ale nepodařilo se nám tehdy jeho příchod prosadit. Je velmi pozitivně vnímán obcí fanoušků i klubových legend. Žák Jaroslava Vejvody a Ladislava Nováka, pod kterými kdysi trénoval jako hráč Dukly Praha,“ řekl k jeho příchodu šéf Dukly Bohumil Paukner.

Poprvé ve své trenérské kariéře povede svého syna Filipa. A ten mu bude zároveň pomáhat v realizačním týmu. Stane se totiž hrajícím trenérem brankářů.

Josef JinochZdroj: FKMBDukla to myslí s bojem o špičku tabulky vážně a kromě trenérského štábu hlásí posilu i v kancelářích vedení. Novým sportovním ředitelem klubu se totiž stává Josef Jinoch.

"Je to renomovaný odborník, který má za sebou celou řadu klubových úspěchů, ale také úspěšných akvizic hráčů, kteří byli úspěšně transferováni do předních českých klubů, ale i do zahraničí," vysvětlil změnu na sportovním úseku končící sportovní ředitel Jan Staněk.

Letní příprava začíná Dukle s Petrem Radou 20. června. O pět dnů později je čeká příprava proti Spartě.

