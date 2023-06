Fotbalisté Příbrami a Dukly si zpestřili letní přípravu anglickým týdnem. Ve středu dopoledne absolvovali přátelské utkání, které skončilo remízou 2:2. Domácím skvěle vyšel start do zápasu, kdy si zkraje vytvořili dvougólový náskok. Hosté ale ještě do přestávky smazali manko. Po změně stran k žádné korekci nedošlo. Oba trenéři nakonec remízu brali, mrzely je ale individuální chyby.

Příbram v přípravě remizovala s Duklou 2:2 | Foto: Zdeněk Brož

Sotva utkání začalo, dopustila se obrana Dukly velké hrubky v obraně. Štěpánkovi stačilo dvacet vteřin, aby se dostal do zakončení a střelou o tyč otevřel skóre. „Hned v první minutě dostaneme branku po naší chybě. To je to, co nás sráželo i v sezoně. Dostaneme gól na začátku zápasu, ke konci poločasu nebo na startu druhé půle. Na tom musíme pracovat. Je to ale o hlavách hráčů. Do utkání musí vstoupit a zbytečně si nemyslet, že to půjdeme samo,“ řekl nevěřícně trenér pražského celku Petr Rada.

Rychlý gól Příbram nakopl a od začátku měla navrch. Převahu korunovala v 19. minutě, kdy Vott dohrál situaci po akci Nsunzua a procpal míč do brány pod brankářem Spilkou. Až poté se probudila Dukla, když jí Čunta rychle dostal na kontakt s domácím celkem. Těsně před koncem první půle bylo srovnáno. Právě nová tvář v domácím dresu ztratila míč před vápnem, když nikdo na něj nezakřičel. Balón se dostal k Zeronikovi, jež propálil Smrkovského na bližší tyč. „V první půli tam bylo spoustu zajímavých věcí. Škoda, že jsme hloupými chybami ztratili náskok. Za přístup ale nemám klukům co vytknout,“ řekl příbramský kouč Karel Krejčí.

Zeronik se upsal na Julisce. A hned si zahraje proti Příbrami

Do druhé půle oba týmy prostřídaly. Na každé straně se objevily mladé tváře a hra začala postrádat kvalitu. Za domácí zlobil hosty Antwi s Anihem, ale doplatili na mizernou finální fázi, která je dlouhodobě trápí. Dukla sice míč do brány dostala, avšak z ofsajdu. Brankář Melichar vytáhl několik parádních zákroků a utkání nakonec skončilo remízou 2:2.

„Jsem v celku spokojený. Jsem rád, že jsme si mohli zahrát se soupeřem ze druhé ligy. Dukla je herní mančaft. Pro nás dobrá prověrka. Utkání sneslo měřítko s ohledem na to, že jsme čtrnáct dní v přípravě. Zápas splnil účel,“ zhodnotil kouč domácího celku Karel Krejčí. „Do utkání jsme nevystoupili dobře. Hřiště taky nebylo optimální, ale pro oba stejné. Příbram má nějaký styl, zkoušela některé hráče a prostřídala stejně jako my. Remíza spravedlivá, ale mrzí mě, že jsme udělali individuální chyby,“ přidal na druhé straně trenér Dukly Petr Rada.

Příbram – Dukla Praha 2:2 (2:2)

Branky: 1. Štěpánek, 19. Vott – 23. Čunta, 40. Zeronik.