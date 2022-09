„Jsem moc rád, že jsme zápas zvládli. V týdnu jsme měli problémy s útočníky, ale jsem rád, za jaký konec to kluci vzali,“ začal hodnotit duel kouč Karviné Tomáš Hejdušek. „Do dokonalosti má naše hra ještě daleko, ale až na prvních pět minut druhé půle jsme měli zápas pod kontrolou,“ pochvaloval si trenér MFK.

„Máme druhou nulu vzadu, povedla se nám i změna na gólmanském postu – Jirka Ciupa v předchozích zápasech žádnou chybu neudělal, šlo o psychologický moment, a ten nám vyšel,“ dodal Tomáš Hejdušek.

„V ofenzivní fázi nám chyběla produktivita, protože jsme měli šance, které jsme bohužel neproměnili. To zápas rozhodlo. Soupeř skóroval ze standartních situací a my z vyložených šancí jsme gól vstřelit nedokázali. To je asi ten hlavní důvod, proč jsme dnes neuspěli,“ uvedl trenér Sparty B Michal Horňák.

Posteskl si zároveň nad inkasovanými góly. „U prvního hráč Karviné hlavičkoval sám. U druhého, kdy máme odkopnout balón, protože jsme k němu byli blíž, tak jsme se nedokázali dostat ze šestnáctky. Řekl bych, že chyběla koncentrace, zkušený tým by takový gól nedostal. Myslím si, že jsme měli víc ze hry. Většinu času jsme drželi míč a kombinovali jsme. Ale na to se nehraje, fotbal rozhodují góly a ty jsme dnes nedali,“ uzavřel.

8. kolo F:NL (9. 9. 2022):

Karviná – Sparta B 2:0 (1:0)

Branky: 17. Boháč, 66. Durosinmi. Rozhodčí: Všetečka – Váňa, Dresler. ŽK: Memić – Jonáš, Suchomel. Diváci: 1015.

Karviná: Neuman – Mikuš, D. Krčík, Žídek, Zedníček (63. Rolinek) – Žák, Boháč – Memić (83. A. Krčík), Bartl (78. Málek), Rezek (63. Cienciala) – Durosinmi (83. Šindelář). Trenér: Hejdušek.

Sparta B: Tůma – Suchomel (84. Ambler), Vydra, Kukučka, Horák – Váňa (67. Schánělec), Jonáš (67. Kaštánek), Pudhorocký C, Gedeon, Kuchař (46. Goljan) – Novotný.