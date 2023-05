O myšlenkách na přímý postup si mohou s podobnými výkony nechat jen zdát. Fotbalisté Příbrami odmítli před domácími fanoušky další možnost, jak se dostat do čela FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V dohrávce 22. kola prohráli na vlastním hřišti s poslední rezervou Slavie 1:2 a zůstávají na čtvrtém místě tabulky. Sešívaní jsou sice stále na dně, ale díky výhře se dostali na kontakt na týmy před nimi.

Souboj strašného s hrozným se odehrál u řeky Litavky. Doslova. Oba týmy měly za poslední měsíc mizernou formu. Příbram od překvapivé výhře na Dukle čtyřikrát za sebou prohrála, u dna ležící Slavia čekala na tři body o dvě utkání více. Přitom oba soupeři potřebovali notně bodovat. Svěřenci Karla Krejčího se mohli v případě výhry vrátit do čela, sešívaní naopak začít záchranářskou misi.

Po úterní dohrávce mohou být spokojenější Pražané. Příbram od souboje s Duklou totiž pokračovala v mizerných výkonech, ze kterých bolely oči a úterním představením darovala sešívaným tři body. „Ten zápas už jen dovršil naší černou sérii. Nevyšlo nám v něm de facto nic. Od fyzického nasazení přes fotbalovost,“ mínila po utkání jedna ze zimních posil Dominik Mašek. Řeči šéfa Jaroslava Starky o tom, jak je potřeba postoupit se tak rozplývají čím dál tím víc jako kouř nad ohněm.

Pražané totiž přehrávali Příbram po celý zápas zejména ve středu pole a od začátku byli lepším týmem. Domácím vyhasla jiskra, v každé situaci byli druzí a sešívaní je přestříleli už v úvodním poločase. Nádherná trefa Šuberta v závěru poločasu, která poslala Slavii do vedení, byla pouze logickým vyústěním průběhu první půle. „Všude jsme byli pozdě, v soubojích, dostupování. Mladíci nás přehráli a jak s Vlašimí, tak se Slavií jsme nebyli schopni na to zareagovat,“ vyjmenoval příčiny Mašek.

„Zápas hodnotím strašně kladně. Hodně kluků z Příbrami je prvoligových, my jsme je ale donutili maximálně k dlouhým míčům, kterými hrozili. V první poločas jsme drželi více míč. Měli jsme více šancí, mohli jsme jít do vedení, bylo tam dost závarů. Věřili jsme do poslední minuty, že můžeme gól v první půli dát. Nakonec se nám to podařilo. V kabině jsme si řekli, co udělat pro výhru, to nám vyšlo. Jsme strašně šťastní,“ rozplýval se kapitán sešívaných Jakub Kopáček

Příbram zaostávala se Slavií ve všech ohledech a změny v herním projevu se začaly dít až v polovině druhého dějství, kdy kouč Krejčí musel jednak nuceně stáhnout Vokřínka a s ním pak sundal ze hřiště i Aniha s Maškem. „Příchodem Jeřábka jsme šli do trojky vzadu. Rozestavení trošku pomohlo. Co se týče organizace, tak to bylo lepší než s Vlašimí,“ poznamenal Karel Krejčí. Jednalo se však o jediné mírné pozitivum, se kterým mohl být v utkání spokojen.

I přes tři změny v sestavě totiž udeřili opět hosté, když Singhateh proměnil penaltu. Na něj sice reagoval rychle Wágner, který se čtrnáctou brankou v sezoně vyrovnal v tabulce střelců vlašimskému kapitánovi Janu Suchanovi, na víc se ale Příbram nezmohla.

„Máme problém v přechodové a finální fázi. Je to fotbal po vápno. Dostaneme se na útočnou polovinu, ale je tam spousta zbytečných ztrát. Fotbal pak bolí a stojí spoustu sil. Těžko se prosazujeme, když to přeženu, tak ve vápně je schopný se prosadit akorát Wágner. Když mu přiletí míč, tak si s ním poradí, ale měli by se k němu připojit i ostatní,“ analyzoval příbramskou hru Karel Krejčí. Do klubu přišel v těžké době. U týmu je sotva týden, ale nemohl s ním vzhledem k anglickému týdnu natrénovat téměř víc.

Příbram tak pohrdla další možnost, jak se dostat zpět do čela. Doma darovala tři body Slavii a místo vyhřívání se na špici je už čtvrtá a už v pátek ji čeká další důležitý souboj o baráž na půdě třetího Vyškova. „Výsledek je špatný. Po prohře Karviné jsme chtěli do zápasu jít s tím ho zvládnout a udržet se nahoře. Bohužel se teď nedaří, což beru trošku i na sebe, mančaft probudit,“ káral se Krejčí. Slávisté se díky třem bodům přiblížili nejbližším soupeřům. Stále jsou poslední, ale na Třinec a Opavu před sebou ztrácí už jen bod.

„Určitě musím zápas hodnotit kladně, konečně jsme v naší situaci vyhráli. Pro nás to bylo takové pomyslné chycení naděje drápem, ve kterou věříme, opět můžeme o něco více. Herně hodnotím určitě dobře, až na začátek druhé půle nebo závěr, kdy už Příbram hru zjednodušila, jsme byli lepší mužstvo a měli jsme zápas pod kontrolou,“ komentoval asistent trenéra sešívaných Pavel Trávník.

Příbram - Slavia Praha B 1:2 (0:1)

Branky: 75. Wágner - 45+3. Šubert, 72. Ebrima. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Rouček - Slavíček, Arnošt. Diváci: 942.

Příbram:Melichar – J. Jeřábek, Čejka, Fišl, Petrák (90. Jahic) – Mašek (60. Antwi), Langhamer (89. Šimáček), Anih (68. El Sheikh), Vokřínek (68. Švestka) – Wágner, Zeronik.

Slavia B: Dvořák - Konečný, Kričfaluši, Bořil - Pech, Kopáček (90. Kopáček), Šubert (69. Nikl), Labík - Šmiga (42. A Pudil), Singhateh, Hájek (69. Trédl).