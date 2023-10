/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Dukly jeli před televizní kamery na hřišti olomouckého béčka dohrát zápas víkendového 11. kola druhé nejvyšší soutěže. Vyhráli 1:0 díky parádní trefě Davida Kozla z úvodu prvního poločasu. Záložník Dukly napálil míč z trestného kopu kousek od rohového praporku na zadní tyč za překvapeného gólmana Trefila.

Sigma Olomouc B - Dukla Praha (2.10.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Byla to chyba gólmana, měl by si s tím poradit. Ale stává se, nám se to také stalo,“ usmál se trenér aktuálně druhého týmu tabulky Petr Rada.

„Bylo to dnes v něčem podobné, jako minulý týden s Líšní. Nemáme se určitě za co stydět. V podstatě ani nebylo poznat, že hraje třináctý tým s druhým," říkal po zápase trenér olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

Žižkov oslavil 120. výročí. Bodem v derby se Spartou B

Dukla v úvodních minutách diktovala tempo hry a hned ve druhé minutě se mohl prosadit Moulis, který tvrdě pálil z úrovně penalty. Gólman Trefil ale vytáhl parádní zákrok. Zhruba po dvacáté minutě se k šancím dostala i Sigma. Okolo 25. minuty se dvakrát dostal do akce Mikulenka, který nejdříve posílal zajímavý centr před bránu na Šípa a následně neprocedil míč skrze hradbu těl. Stejný hráč byl potom i mnoha ostatních, nedokončených náznaků. Do šaten se tak šlo za stavu 0:0.

Do druhé půle nastoupili lépe znovu Pražané a tentokrát se už tento fakt propsal i do skóre, když se v 52. minutě trefil nádhernou zakroucenou ranou přímo ze standardky zahrávané blízko rohového praporku David Kozel. I poté nějakou dobu ještě Dukelští diktovali tempo a Trefil se musel otáčet, aby udržel jen jednobrankový rozdíl ve skóre. To se mu sice podařilo, Hanáci ale nakonec vyrovnat nedokázali. Nepovedlo se to ani v 87. minutě Vepřekovi, který svou dalekonosnou střelu zakroutil těsně vedle Šťovíčkovy tyče.

Přebor: Podolí překvapivě vyloupilo Třeboradice. Slaví první výhru sezony

„Poté, co jsme se po nějakých dvaceti minutách oklepali, začali jsme kombinovat, Duklu přehrávat a byli jsme nebezpečnějším týmem na hřišti. Bohužel rozhodl takový smolný gól. Kdyby nepadl, byli bychom schopni vyhrát. Od kluků jsem cítil obrovské odhodlání. Jeli opravdu nadoraz a je strašná škoda, že jsme nedokázali dát alespoň jeden gól. Nemám jim co vyčíst," uzavřel Tomáš Janotka.

„Hráli jsme dobře dvacet minut, ale pak měli domácí první poločas ve své moci, neměli však žádnou šanci. Vyhráli jsme nakonec šťastným gólem,“ pokračuje Rada. Pražané po vítězné trefě dohráli zápas zkušeně. „Nestává se nám to často, že to udržíme, dostáváme góly na konci zápasů. Uhráli jsme to ale dobře a i když tam byly nějaké závary a centry, obrana to odehrála dobře,“ dodal.

Hostouň ztratila první body. Lídra ČFL o ně obrala rezerva Dukly

SK Sigma Olomouc B – FK Dukla Praha 0:1 (0:0)

Branky: 52. Kozel.

Rozhodčí: Krejsa – Lakomý, Líkař. ŽK: Šíp, Spáčil – Ullman, Hrubeš, Šťovíček. Diváci: 277.

Olomouc B: Trefil – Slavíček, Bednár, Vepřek, Sláma (60. F. Uriča) – Langer, Spáčil – Dele (60. Amasi), Mikulenka (74. Proniuk), Šíp (74. A. Uriča) – Fiala. Trenér: Tomáš Janotka.

Dukla Praha: Šťovíček – Ullman, Jeřábek, Peterka, Hrubeš – Kozel, Barac – Moulis (69. Škoda), Matějka (90.+2 Holiš), Šebrle (69. Douděra) – Červenka (63. Zeronik). Trenér: Petr Rada.