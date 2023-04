Volejbalovým žargonem a obrazně řečeno, byla to skvělá nahrávka nad sako. Fotbalisté Příbrami podlehli ve druhé lize doma Varnsdorfu, a tak je MFK Vyškov mohl v čele tabulky minimálně dohonit. Bohužel smeč se proti Dukle Praha nepovedla. Hosté si po vítězství 1:0 odvezli všechny body a jejich šňůra bez porážky se rozrostla o patnáctý korálek, zatímco ta domácí skončila na devíti.

Ve 4. jarním kole prohráli fotbalisté MFK Vyškov (bílé dresy) s Duklou Praha v Drnovicích 0:1. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

„Dnes jsme byli k bodům, asi nejdál ze všech zápasů, které jsme předtím prohráli. Třeba na Dukle jsme prohráli 0:2, ale bylo to o tom, že jsme si nepohlídali dvě standardní situace. Výkon byl diametrálně odlišný, hráli jsme dopředu a měli jsme šance. Dneska jsme první poločas prakticky nepředvedli vůbec nic, kromě nějaké první minuty, kdy tam šel Benny (Beienvenue Kanakimana, pozn red.) a byl faulovaný. Zbytek to bylo málo agresivity ve středu hřiště, nechodili jsme si pro balóny, nechali jsme to na stoperech a brankáři, aby to řešili dlouhými míči. A to samozřejmě bylo na na Krcha s Peterkou strašně málo. Bayo se hrotu sice rval, ale neměl vůbec podporu zezadu,“ konstatoval po utkání trenér Vyškovanů Jan Trousil.

II. liga-F:NL

MFK Vyškov

– FK Dukla Praha 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 45+2. Peterka. Rozhodčí: Křepský – Kotík, Mikeska. ŽK: Ilko, Mafwenta, Kanakimana – 28. Kozma. Diváků: 1031. Hráno v Drnovicích.

Vyškov: Kinský – Němeček (76. Štěpánek), Ramathan, Srubek, Ilko – Souaré (46. Fulnek), Lahodný (64. Cabadaj) – Kanakimana, Alégué Elandi (46. Mafwenta), Lacík (46. Krška) – Bayo. Trenér: Jan Trousil.

Dukla: Rada – Holiš, Peterka, Krch, Barac – Moulis (87. Buchvaldek), Špatenka, Kozel (87. Havelka), Kozma (71. Piroch), Hrubeš (82. Šebrle) – Matějka (82. Červenka). Trenér: Petr Rada.

Dá se říct, že Pražané byli po většinu utkání více ve hře. Už ve třetí minutě promáchl Roman Holiš ve vyložené pozici ve skrumáži poskakující míč. Jiný ráz zápasu snad mohl dát o sedm minut později Fahad Bayo, ale slabý oblouček poslal nad branku. Dukla si přes optickou převahu nějaké velké šance nevypracovala, ale střílené centry z boků byly velmi nebezpečné. Ve dvacáté minutě po jednom z nich lehce tečovaný míč brankář Antonín Kinský jen sledoval, jak těsně míjí jeho pravou tyčku. Na druhé straně měl šanci Bayo, když podobně jako Holiš netrefil balón padající k němu zezadu. Pozice byla velmi dobrá. Hosté pak zahrozili nenápadnou střeličkou Daniela Krcha, která rovněž těsně minula branku. A pak už uhodili. V nastaveném čase centr z rohového kopu prodloužil tečí na vzdálenější tyčku Jan Peterka.

V poločase provedl domácí trenér Jan Trousil odvážný pokus změnit dění na hřišti hned trojím střídáním. Domácí sice viditelně přidali na obrátkách, ale přimáčknout Duklu se jim podařilo až v samém závěru. Hosté zůstali u svých střílených centrů a po dalších byl ke zvýšení náskoku blízko především Pavel Moulis. Kinský byl bravurním zákrokem proti. Bayo pak v záklonu vyprodukoval pouze nedůraznou hlavičku. Poslední, kdo mohl pohnout ukazatelem skóre, byl v pětiminutovém prodloužení Kanakimana. Ve skrumáži ho ale odražený míč trochu překvapil a z pozice na malém vápně jej napálil nad branku.

„Druhá půlka přinesla aspoň trochu té zdravé agresivity, bohužel když jsme se dostali před vápno, tak tam vyhrávali souboje hosté. Podle mě jediní dva hráči, kteří odehráli výborně celý zápas, byl Tonda Kinský v bráně a Pavol Ilko na pravém beku. On pořád chtěl něco dělat, vymýšlet. Bral si balóny a vytvářel situace, které byly nebezpečné. Bohužel ostatní hráči se v tomto směru k němu nepřipojili. Bylo to spíš jen tom, aby neudělali chybu, ale nic dopředu vytvořit nechtěli, a to je málo na to, abyste takový zápas zvládli do vítězného nebo i remízového konce,“ potvrdil po zápase kouč MFK.

Dukla tak pro jeho tým zůstává nejtvrdším oříškem. Ve druhé lize ji Vyškov ještě neporazil, bilance je remíza a tři porážky.

„Jsem hrozně rád, že jsem se po delší době vrátil do Drnovic, kde prostředí bylo vždycky příjemné, ať to bylo s nároďákem nebo ligové zápasy. Nechci se nějak chválit, ale myslím si, že jsme hráli dobře, že jsme po většinu zápasu byli fotbalovější. Domácí samozřejmě zlobili dlouhými nákopy dopředu, ale zvládli jsme to dobře. A hlavně dobře pracovala záložní a vpředu se dobře doplňovali oba útočníci. Jsem rád, že jsme navázali na ty dva předchozí vítězné zápasy a ne, že bych chtěl být nějak neskromný, ale myslím si, že jsme brali body ne nezaslouženě,“ radoval se po zápase spokojený kouč Dukly Petr Rada.

