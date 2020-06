Vypadalo to na příjemné sobotní odpoledne. Sluníčko svítilo, krásné fotbalové podmínky, natěšení žižkovští fotbalisté, kotel nejvěrnějších fanoušků s připravenými hlasivkami a vůně vyhlášených klobás, které jsou údajně ty nejlepší, jaké se dají na fotbalových stadionech zakoupit. Na Žižkově se zkrátka povedlo úplně všechno, kromě jedné jediné věci. Té nejpodstatnější. Výsledku. „Ztratili jsme tři body,“ kroutil hlavou kouč Hašek.

Jeho svěřenci nastoupili proti bojovnému a odhodlanému soupeři. Ten se pokoušel od úvodního hvizdu otupovat žižkovské útočné choutky a většinou se mu to dařilo.

Nečekaný kolaps

Tlak domácích se stupňoval a vedoucí gól doslova visel na vlásku, byť se žádné vážnější šance neurodily. Až se ve 37. minutě urodila ta největší, penalta. Míč si sebral Nešický, ale chrudimský gólman Zíma jej vychytal.

S hráči v červenobílých pruhovaných dresech to pořádně otřáslo, a to ještě nebylo v první půli vše. Kalich hořkosti si totiž museli dopít až do dna. V posledních vteřinách dvouminutového nastavení se totiž za vápnem do míče opřel exžižkovák Sixta a Švenger plachtil marně, míč skončil přesně u tyče.

A boj o kýžené srovnání byl po přestávce marný… „Že nedáme penaltu, to se může stát. Chyběla nám ale kreativita, měli jsme strašně málo šancí,“ neskrýval Hašek zklamání.

Naopak na chrudimské straně bylo hodně veselo. „Překvapivé tři body, ale troufám si říct, že zasloužené. Byla to od nás hornická práce, odfárali jsme to. Nasazení a vůle hráčů byla příkladná,“ těšilo trenéra Jaroslava Veselého. A i on přiznal, že neproměněná penalta byla klíčová. „Mohlo se to vyvíjet všechno jinak, ale to už je teď jedno,“ usmíval se.

Spravedlivá remíza

Na Strahově se o víkendu body mezi soupeři dělily. Domovský stánek vyšehradského Slavoje totiž viděl remízu s Líšní 1:1.

Na úvodní gól se čekalo 67 minut hry. A poté padl z kopačky Zikla do domácí sítě. „Měli jsme skórovat hned na začátku utkání, kdy jsme si vytvořili tlak. Pak by se to celé daleko víc otevřelo,“ hodnotil zápas kouč Vyšehradu Roman Veselý.

„Líšeň dobře bránila, měla hodně vysokých hráčů, vápno bylo často přehuštěné a těžko jsme se v něm prosazovali. Soupeř čekal na brejky a svoji výškovou převahu pak využil při standardce, kdy dal vedoucí gól. To nás dost zmrazilo,“ pokračoval.

Kdo mohl zápas sledovat, musel mít pocit, že vyrovnat nebude Pražanům souzeno. V útočné fázi to drhlo. Ovšem pak přišla 80. minuta, Bašičova tyčka a po ní dorážka Čvančary.

„S ofenzivní fází naší hry jsem byl opravdu nespokojen, protože jsme se pozdě nabízeli, pozdě odskakovali od protihráčů a pozdě si chodili pro balon v pokutovém území,“ dodal Veselý.

Dukla jede do Brna

Tabulka F:NL je neúplná, dnes zbývá dohrát poslední zápas 19. kola. Brno v něm bude hostit před televizními kamerami pražskou Duklu.

„Po Jihlavě další soupeř ze špičky tabulky. Jsem rád, že máme tyto týmy na začátku, ukáže to alespoň, na čem jsme,“ řekl trenér Dukly Roman Skuhravý. Zápas v Brně začíná v 19 hodin.