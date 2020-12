„Beru to jako výzvu zažít něco dalšího,“ říká sedmatřicetiletý Oulehla pro klubový web.

Jak dlouho jste se rozhodoval nad nabídkou přestupu na Žižkov?

Ve Varnsdorfu jsem byl spokojený. Dokázali jsme si tam vytvořit určitou pozici. Všechno přišlo moc rychle. Pan Gabriel mi dal šanci, nechtěl jsem ho zklamat. Na druhou stranu člověk se chce pořád postupně posouvat dal. Zažít další zkušenost. Když jsem na Žižkově působil v minulosti, tak jsem se tam cítil též velmi dobře, i když klub v té době měl své problémy. Takže to beru jako výzvu zažít něco dalšího. Smlouvu jsem měl platnou, pan Gabriel se musel s vedením Viktorky dohodnout, a to se nakonec stalo.

Na severu byla jasným cílem záchrana, Viktorka má naopak ty nejvyšší ambice. Jste na to připravený?

Ano, ve Varnsdorfu jsme cíl splnili, několik hráčů i výrazně posunuli směrem dál, šli do ligy. Takže mám z působení ve Varnsdorfu velmi dobrý pocit, ale jestli jsem naplnil očekávání by musel říct spíš pan (Vlastimil) Gabriel (ředitel klubu). Věřím, že jsem ho nezklamal. Ale ano, Viktorka má momentálně vysoké ambice, a to je jedna z věcí, co mě lákala. Věřím, že jsem připravený zde momentálně působit, udělám vše pro to, aby byla Viktorka co nejvíce úspěšná. Navíc, nikdy to není jenom o jednom člověku. Musí se to sejít všechno. Uvidíme, jak se to podaří.

Na Žižkově jste už působil. Z té doby už ale nezůstal kámen na kameni…

Všechno je na vyšší úrovni. Klub má velmi dobré podmínky, aby byl do budoucna úspěšný. Všechno má svůj čas a samozřejmě některé věci se musí ještě posunout a dořešit. Některé lidi znám a jsem rád, že s nimi mohu opět pracovat.

Jak jste spokojený s kádrem, který budete mít na jaře k dispozici? Máte představy o jeho doplnění?

Kádr je velmi dobrý, kvalitní a zkušený. Těším se na práci. Nemám v plánu dělat žádné velké zásahy. Hráče znám z venku velmi dobře, musíme je navnímat zevnitř. Jak pracují v tréninkovém procesu, jak reagují na podněty, ať je to kritika, impulsy do tréninku, zápasu a jak jsou nastaveni celkově. Jsou tam zajímavá jména, která už úspěšná byla, ale teď to nebylo takové, jak by se čekalo. Tam bude naše role je probudit. Máme v hlavě dvě tři jména, ale uvidíme, jak se vše bude vyvíjet.

Kdy začne Viktorka zimní přípravu? Máte už sestavený kalendář přípravných zápasů?

S realizačním týmem začínáme v pondělí 4. ledna a hráči pak o den později. Celá příprava je prakticky hotova.

Viktorka hraje letos v azylu na Střížkově. Jak to z pozice kouče vnímáte?

Určitě není příjemné, že nehrajeme na Žižkově. Lidi tam vždy chodili a byli dvanáctým hráčem. Hraje se prakticky 26 kol venku, což je nepříjemné.

S jakými osobními cíli přicházíte na Žižkov?

Osobně chci poznat nové věci. Chci, abychom se prezentovali rychlým, kombinačním fotbalem, dělali radost fanouškům, sbírali body a útočili na nejvyšší příčky druhé ligy.