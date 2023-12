"Mrzí nás to, ale takhle vedení klubu rozhodlo," vysvětluje Pražskému deníku spolumajitel žižkovské Viktorky a předseda představenstva Milan Richter. "Postoupili jsme po strašně těžké sezoně zpátky do 2. ligy, prakticky bez volna jsme naskočili do přípravy, tohle všechno mohlo sehrát roli, že jsme měli výkyvy nahoru dolů. Bohužel se nám to nepovedlo, jsme předposlední a musíme na to reagovat," pokračuje Richter.