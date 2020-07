Hodně veselo bylo včera mezi fanoušky pražských klubů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Trojice Dukla, Žižkov a Vyšehrad završila sezonu trojitým vítězstvím. Žižkov doma porazil 2:1 Pardubice, které posléze přebraly pohár pro mistry soutěže, stejným výsledkem uspěla Dukla v Třinci a Vyšehrad na Strahově udolal Prostějov 3:1.

30. kolo F:NL: Žižkov - Pardubice 2:1 | Foto: Deník / Michal Káva

Největší pozornost poutal souboj Žižkova s Pardubicemi. Východočeši přijeli po oslavách triumfu a do zápasu poslali hráče, které tolik nevyužívali. „Na jednu stranu to může vypadat jako naše výhoda, ale na druhou ti kluci byli odpočinutí. Vůbec to pro nás nebylo jednoduché utkání,“ přiznal žižkovský kouč Zdeněk Hašek.