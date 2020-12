Konec. Podzimní část fotbalové FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY finišovala závěrečným dvanáctým kolem. Podruhé během první poloviny sezony se stalo, že bodoval kompletní pražský trojlístek, navíc Vyšehrad se konečně dočkal prvního vítězství v sezoně, když na Strahově porazil Blansko 2:1. Dukla uspěla ve Varnsdorfu 1:0 a Žižkov vydřel domácí remízu 1:1 proti Jihlavě trefou v poslední minutě utkání.

Utkání 12. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Viktorií Žížkov a Vysočinou Jihlava. | Foto: Deník / Michal Káva

Přesto, že to pořád není nic dobrého, výsledky Vyšehradu vypadaly děsivě. Jedenáct utkání a jediný bod. Poslední příčka patří pořád „Šemíkům“, ale tříbodový zisk jim alespoň dal vzpruhu do zimní přípravy a naději do jarní části. „Pokud se nám podaří zlepšit hlavně útočnou fázi a efektivitu, ještě promluvíme do bojů o záchranu,“ mínil záložník Jan Vejvar.