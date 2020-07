Pane Hašku, jak hodnotíte sezonu a celkové páté místo tabulky?

Myslím, že budu mluvit i za kolegy z realizačního týmu, když řeknu, že z našeho pohledu byla sezona úspěšná. Stavěli jsme mužstvo tak, aby hrálo v klidném středu a neopakovaly se loňské starosti se záchranou. To se povedlo.

Na každý tým padnou i výkyvy. Jsou nějaké zápasy, v nichž vás bodová ztráta obzvlášť mrzí?

Všechna jarní utkání z domácího stadiónu, která nebyla za tři body, tedy Chrudim, Prostějov a Vlašim. A samozřejmě Hradec venku, to byl hodně nepovedený zápas ze všech pohledů, tam jsme byli trapní. (prohra 0:5, pozn. red.)

A naopak… můžete vypíchnout jeden dva zápasy, v nichž jste byl naopak plný nadšení?

Jsou to všechna, co vyhrajeme. Ale vím, jak to myslíte. Určitě to byl výkon a výsledek 5:2 s Duklou. Herně jsme nepropadli v Brně, ale když nedáte branky a hloupé dostáváte, je vám to k ničemu. V hodně zápasech to bylo o vstřelení branky. Můžete mít procentuálně míč pod kontrolou, ale jak nedáváte góly a nejste v šancích, je to o ničem.

Poté, co jste přejeli Duklu, přišla vynucená přestávka. Po ní jste přišel o skoro celou osu týmu, když vypadli Opluštil s Gilem a stoprocentně nebyl fit Diviš. Byl to hlavní důvod toho, proč přišly výkyvy?

Je to pravda. Na Duklu a začátek sezóny jsme byli dobře připraveni, ale po koroně jsme už nenašli svůj rytmus. Nebudu se vymlouvat, že to bylo jen tím, těch aspektů bylo více.

Jak jste jako trenér vnímal zrychlenou dohrávku, kdy se hrálo nepřetržitě a nebylo moc času na odpočinek?

Nikdo z nás to nezažil, ale bylo to pro všechny stejné. Myslím, že z určitých věcí jsme se poučili. Hodně jsme se o tom s celým realizačním týmem bavili, abychom to správně vyhodnotili. Byla to zkušenost.

Vy jste na Žižkově na druhé trenérské štaci. Jak se Viktorka od postupové sezony v roce 2015 proměnila?

Hlavně je to stabilita. Příchod nového majitele přinesl klid, co se týče financí. Bývalé vedení s Jirkou Rývou a Michalem Dymlem ví, co je profifotbal, ale bez financí to prostě lze dělat jen těžko. Vše se více zprofesionalizovalo, v klubu pracuje více lidí a to platí i o realizačním týmu.

Jak jste zmínil, důležitým milníkem byl příchod nového majitele klubu. Podmínky jsou asi s dřívějškem neporovnatelné, že?

Hodně věcí se povedlo vylepšit a zkvalitnit. Řekl bych to tak, že co se týká podmínek, patříme do první pětky druhé ligy. Klub se snaží postupnými kroky přiblížit lize. Myslím, že všichni chápeme, že nejde vše hned, ale výrazně se přibližujeme. Důležité je, že všichni vědí, že je to nezbytné.

Letošní rok je velmi specifický, pauza mezi sezonami bude velmi krátká. Kdy začíná Viktorka přípravu na nový ročník?

Ano, bude to zrychlené o tři týdny. Fyzické testy budou 28. července, první trénink na hřišti je následující den. Odehrajeme pět přípravných utkání - dvojzápas s Jabloncem, Liberec, Benešov, Velvary. A čeká nás pohár s Berounem. Sezona bude velmi náročná, při čtrnácti týmech bude každé zaváhání znát

Jak se poperete s tím, že minimálně na podzimní část nebudete hrát na svém stadionu, ale budete dojíždět na Střížkov?

Jinak to nejde a tak to bereme jako fakt. Alespoň jsem rád, že budeme hrát v Praze a naši fanoušci to nebudou mít až tak daleko. Vedení dělá vše pro to, aby bylo vše tak, jak má být, a proto věřím, že všichni přijmou fakt, že stadion bude po dobu našeho vynuceného azylu naším domácím stadionem. Za to patří i dík i tamním funkcionářům.

Kolik jmen obsahuje seznam potenciálních posil, které jste před odjezdem na dovolenou předložil sportovnímu úseku?

Máme pět priorit a jsme s vedením v tomto směru zajedno. Uvidíme, jak vše dopadne. Tentokrát stavíme mužstvo tak, aby hrálo v první trojce. Podle toho seznam hráčů vypadá.

A jak bude vypadat vaše nedlouhá dovolená?

Krátký výlet do okolí Mikulova a pak chalupa.

PAVEL WERNER