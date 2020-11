Žižkovští byli ale jediní, kteří ve druhé nejvyšší soutěži dělali metropoli čest. Vyšehrad na Strahově padl s Třincem 0:2, když posedmé z osmi zápasů nedal gól, a s prázdnou se včera vrátila Dukla z Vlašimi, kde padla těsně 0:1.

Změna prospěla

Příchod nového trenéra tým často vybudí k lepším výkonům. Není to stoprocentním pravidlem, ale v případě Žižkova to platilo dokonale.

Hráči v červenobílém se totiž od úvodních minut na svého soupeře vrhli a jen díky skvělému brankáři Veselému to bylo do přestávky jen 1:0. Po změně stran uběhlo jen pár minut a na ukazateli skóre svítilo 3:0, když na Batiojovu trefu navázali Urbanec se Zoubelem. Hosté dokázali jen zkorigovat z penalty Málkem.

„Gratulace patří hráčům a realizačního týmu, měl jsem s týmem čas jen dva dny,“ přiznal kouč Vavruška. „Věděli jsme, že nás čekal těžký soupeř a že je to pro nás důležité utkání. Těší mě slušné množství šancí, které jsme si vytvořili,“ chválil své nové svěřence.

Bez gólů to nejde

Jestli někdo jezdí do Prahy rád, tak je to Třinec. Tým vedený Františkem Strakou před týdnem vyloupil Žižkov 2:0 a stejným výsledkem uspěl i v sobotu na hřišti Vyšehradu.

„Naše snaha konečně zabodovat znovu vyzněla naprázdno vinou chyb, které se opakují,“ hledal příčiny nezdaru trenér Michal Zach. Jeho hráči se zlepšují, ale nefunguje to hlavní, střílení gólů. Ten jediný v dosavadních osmi zápasech vstřelili před měsícem a půl do sítě Ústí nad Labem.

„Nemohu našim hráčům nic vytknout, protože se chtěli porvat o výsledek, bojovali a snažili se co nejlépe plnit naše pokyny, přesto to ani tentokrát nestačilo. Podle obrazu hry by byla remíza určitě spravedlivější,“ vracel se Zach k souboji dvou posledních celků tabulky.

Čekání na výhru

Parta z Julisky měla patřit mezi hlavní favority soutěže, ale stále se nemůže nastartovat. Na vítězství čekají už od poloviny září a i když se jim dařilo alespoň střelecky (v posledních čtyřech zápasech dali deset gólů), tentokrát vyšli naprázdno i v útoku. Vlašim vyhrála 1:0 trefou Červenky z konce první půle.

„Z našich výsledků v poslední době nemáme radost. První poločas jsme odehráli podobně jako druhý doma proti Jihlavě. Bytostně mi v první půli vadila ztráta agresivity, vášně a spousta nervozity. Byl jsem zklamaný, protože takhle se o body nehraje. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale byla tam křeč a nedokázali jsme vstřelit ani branku,“ nešeřil kritikou kouč Roman Skuhravý.

Kompletní deváté kolo F:NL se hraje už pozítří, ve středu 25. listopadu od 15 hodin. Žižkov jede na sever Čech do Varnsdorfu, Vyšehrad do Líšně a doma se představí pouze Dukla, která na Julisce hostí Chrudim. Kdo se bude radovat tentokrát?