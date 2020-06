„Jsme pochopitelně zklamaní. Ani ne tak z jasného výsledku, ale spíše z toho, jakým způsobem jsme zápas odehráli,“ neskrýval žižkovský trenér Zdeněk Hašek velké rozčarování. „Prezentovali jsme se fotbalem a výkonem, jakým rozhodně nechceme. Prohrát se může, ale musí to být po výkonu, kdy si všichni řekneme, že jsme odevzdali maximum,“ pokračoval.

Jeho svěřenci katastrofálně prospali začátek utkání a po dvaceti minutách bylo o všem rozhodnuto. V páté minutě otevřel skóre Prekop, v osmnácté se trefil Vlkanova a vzápětí také mladší ze sourozenecké dvojice Frýdků, Christian. „Vstoupili jsme do utkání opravdu blbě. Dostali jsme tři góly po věcech, na které byli hráči upozorňováni,“ vrátil se Hašek ke klíčovým momentům včerejšího prestižního souboje.

Za stavu 3:0 ve 22. minutě už prakticky nebylo o co hrát. Hosté se také několikrát dostali ke slovu, ale žádnou vyloženější šanci si nevypracovali. Nic se nedařilo. „Z toho vše vyplývalo a už jsme se vezli. A to jsme na začátku mohli dostat ještě další dva góly, ale podržel nás Milan Švenger v bráně,“ nehledal výmluvy trenér. „Jsem zklamaný, jak jsme se prezentovali. Takové zápasy si máme užít a ukázat všem, že do špičky a hry o baráž patříme,“ kroutil hlavou Hašek.

Do dalšího zápasu má žižkovská Viktoria tři dny na přemýšlení o tom, jak takový výkon neopakovat. Domácí zápas 23. kola F:NL proti Třinci totiž odehraje až v pondělí.

Vypustit vzpomínky na zpackaný zápas v Hradci Králové z hlavy co nejrychleji? Kdepak. Trenér Hašek mluví úplně naopak. „Z hlavy to vypustit nesmíme. Musíme přijít na to, proč se to stalo, a vše si vysvětlit. Je důležité, aby se každý zamyslel nad poctivostí svého individuálního výkonu,“ má jasno.

Situaci v tabulce si Žižkovští nějak výrazněji nezkomplikovali. Vzhledem k tomu, že Brno včera otočilo derby v Líšni a na třetí příčku má už sedmibodový náskok, začíná se rýsovat, že kvartet Hradec Králové, Dukla, Žižkov a Jihlava si to rozdá o zbylé barážové místo. Mezi momentálně třetím Hradcem a šestou Jihlavou je jen tříbodový odstup. A hraje se ještě osm kol.