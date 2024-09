"Jsem naštvaný, že se nám nepovedl dobrý výsledek, nezasloužili jsme si prohrát," neskrýval rozčarování trenér David Střihavka. "Odehráli jsme velmi dobré utkání, až nadstandardní, proti silnému soupeři, který je první, doma neprohrává. Mohli jsme minimálně remizovat," pokračoval.

Jeho tým inkasoval hned ve čtvrté minutě, kdy Vukadinovič proměnil penaltu. Ihned srovnal Toula, ale bohužel pro Pražany z ofsajdové pozice.

"Vstoupili jsme do utkání vlažně, pasivně a z první malé chybičky přišla zbytečná penalta po nastřelené ruce. Od té doby jsme byli hernějším týmem, byli konstruktivní, vytvářeli si tlak. Ale i soupeř měl svojí kvalitu, to je potřeba říct," komentoval Střihavka průběh zápasu.

Po hodině hry přidal druhou zlínskou trefu Černín a mladí slávisté už to měli těžké. "Měli jsme tlak, šance, ale rozhodly dvě standardky, jak už to bývá. Musíme se znovu poučit, jsem naštvaný, že jsme ve Zlíně nebodovali," poznamenal trenér.

Ten poprvé v sezoně nasadil do základní sestavy veterána, vyhlášeného kanonýra a klubovou legendu Milana Škodu. Na hrotu útoku bojoval, ale žádný další gól do své bohaté střelecké sbírky nepřipsal.

Na poslední čtvrt hodinu hry ho v útoku vystřídal Vladimír Perišič, dvacetiletý reprezentant Černé Hory, který do Edenu přestoupil na začátku září. A že se v něm skrývá ofenzivní klenot ukázal hned po pár minutách. Nejprve trefil břevno a z dorážky pak skóroval.

"Je s námi týden, ale hned upoutal pozornost. Má kvalitu, výbornou postavu, umí si poradit v těžkých situacích. Potřebuje ještě nějaký čas na adaptaci, ale myslím, že to bude hodně zajímavý hráč. Zachoval klid v koncovce, máme díky němu dalšího dobrého hrotového útočníka," pochvaloval si David Střihavka.

Přesto, že B tým je určený zejména pro talentované mladíky vypiplané proslulou slávistickou akademií, ve druhé nejvyšší soutěži je potřeba i dávka zkušenosti. I proto Slavia do svého béčka z Brna angažovala svého odchovance, brankáře Martina Berkovce. Ten tak bude ve 35 letech plnit roli dvojky a předávat zkušenosti mladším nástupcům.

"Díky příchodu Martina jsme mohli uvolnit některé z našich mladých brankářů do třetiligových klubů, kde budou sbírat zkušenosti," vysvětloval tento krok sportovní ředitel klubu Jiří Bílek.

"Slavia mě vychovala. Byl jsem tady od čtrnácti let. Teď přicházím do B týmu už jako zkušený brankář. Má role je taková, že budu krýt záda mladým gólmanům, kteří budou ve druhé lize dostávat šanci. Když by se někdo zranil, nebo nemohl jít nikdo z A týmu, tak budu připraven," řekl Berkovec.

Zlín - Slavia B 2:1 (1:0)

Branky: 4. Vukadinovič z pen., 61. Černín – 85. Perišič. Rozhodčí: Beneš – Žurovec, Marek. Žluté karty: Černín, Bartošák – Bužek. Diváků: 2012.

Zlín: Dostál – Kopečný, Simerský, Černín, Bartošák – Didiba, Machalík (89. Kulíšek) – Vukadinovič, Tkáč (64. Nombil), Načkebia (77. Polášek) – Brandner (64. Bránecký).

Slavia: Slavata – Trédl, Konečný, Hunal, Zachoval – Bužek, Slončík (62. Mikulanda) – Pech (76. Perišič), Beran (62. Žitný), Toula – Škoda (76. Jelínek).