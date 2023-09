Páteční fotbal v Opavě rozhodně nenudil. Na trávníku byla k vidění zajímavá podívaná. Šance se střídaly na obou stranách. Drama nakonec rozhodl na začátku druhého poločasu Vaněček a Opavští vyhráli nad pražskou Duklou 1:0. V nastaveném čase vypadlo na stadionu v Městských sadech osvětlení. Po krátké pauze se nakonec zápas dohrál.

Opava vstoupila do zápasu i s novou posilou Jaroslavem Málkem v základní sestavě. O první střelu se pokusil hostující Zeronik, který ale minul Richtrovu bránu. Na druhé straně střílel Vincour, jenomže i jeho pokusu chyběla patřičná razance. Vaněček byl pro změnu v ofsajdu.

