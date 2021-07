Oponu sezony 2021/2022 otevře dnes večer dvojice zápasů, Pražané se zapojí v sobotu. Na domácím trávníku pouze Dukla, která na Julisce přivítá nováčky z Vyškova. Béčko Sparty jede do Chrudimi a Žižkov do Líšně.

Žižkov: Nový majitel a egyptská spolupráce

Nejdivočejší léto prožili na Žižkově. Klub ještě po termínu udělování profesionálních licencí nevěděl, zda ji vůbec obdrží a zda budes fotbalem pokračovat. Dosavadní majitel Martin Louda klub prodal svým nejbližším spolupracovníkůmz klubového představenstva Milanu Richterovi a Jiřímu Rývovi. Tradiční celek se zároveň vrací ze střížkovského azylu na domovský stadionv Seifertově ulici. Sice s o něco chudším rozpočtem než za Loudovy vlády, ale bez závazků a hlavně s domluvous městskou částí Praha 3 o pronájmu a rekonstrukci stadionu.

A zrodila se také zajímavá mezinárodní spolupráce. Žižkov totiž navázal partnerství s egyptským klubem Al-Ahly. Že vám to třeba nic neříká? V tom případě vězte, že v Africe nenajdete úspěšnější klub. Na kontě má třicet egyptských titulů a před pár dny vybojoval desátý triumf v africké Lize mistrů.

V rámci spolupráce přišly tři posily – Mido, Bisso a Fawzy. „Pevně věřím, že spolupráce bude úspěšná a výhodná pro oba kluby,“ přeje si spolumajitel žižkovské Viktorky Milan Richter.

Trenér David Oulehla musel oželit několik odchodů, ale naopak několik posil dorazilo. „Hledáme hlavně útočníka, alternujeme, uvidíme,“ mrzí ho. Naopak ho ale těší, že tým je zdravotně kompletní. „To je důležité. Složíme to tak, jak to bude nejlepší,“ dodává.

Dukla: Uragán v kabině

V létě došlo na Julisce k výrazné obměně kádru. „Skončilo jedenáct hráčů, přišli noví. Díky tomu nám vzniklo konkurenční prostředí, protože na každý post máme dva hráče, někdo může hrát i jinde, takže konkurence je a bude záležet na každém, jestli se dostane do sestavy. Z tohoto pohledu jsme spokojení,“ přiznává trenér Dukly Bohuslav Pilný.

Jeho svěřenci začali i díky tomu o týden dříve s přípravou než ostatní kluby. „Více času jsme potřebovali. Kluci makali, jejich přístup byl skvělý. Příprava určitě splnila svůj účel, jen mě mrzí nějaká zranění,“ říká.

Dukla byla zvyklá hrát o nejvyšší příčky, nová sezona bude sestupem Příbrami a Brna velmi náročná. „Pro kluby, co sestoupí, to ale není jednoduché, sám s tím mám zkušenosti z Hradce. Chvíli to trvá, než se tým srovná s tím, že je o soutěž níž,“ dodává Pilný.

Sparta: Posun do 2. ligy mladým pomůže

Béčko Sparty se ukáže ve druhé nejvyšší soutěži po deseti letech. A s jasným plánem, dávat hráčům ze své prestižní akademie možnost ještě více se otrkat.

„Chceme, aby se prosadili hráči, co měli možnost hrát jen třetí ligu nebo přišliz dorostu. Chceme vyhrávat, ale hlavně, aby se talentovaní kluci prosadili,“ přeje si kouč Michal Horňák. „Konkurenceschopní budeme každému soupeři,“ pokračuje.

Sparťanská akademie je v tuzemském fotbale číslem 1 a často se stává, že pro A tým vzejde lepší posila právě z ní a ne z prestižních zahraničních soutěží. A díky druhé lize se rychleji rozehrají v dospělém fotbalu.

„Minimálně tuhle soutěž kluci hrát musí. Třetí liga by je ve výkonnostním posunu nahoru brzdila. Musí se posouvat výš a výš. Většina z nich má i na první ligu,“ míní Horňák, desetinásobný mistr ligy se Spartou a stříbrný medailista z Eura 1996.