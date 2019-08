Lákadlem víkendu byl duel Dukly proti Zbrojovce Brno. Dohromady mají tyto týmy dvanáct mistrovských titulů. Nyní se ale utkaly pouze o druholigové body. „Zbrojovka má silný kádr,“ poznamenal před šlágrem trenér domácích Roman Skuhravý.

A pak se 45 minut chytal za hlavu. Řadu českých celků napříč soutěžemi trápí společná bolístka koncovka. „V první půli jsme si vypracovali tři stoprocentní brankové příležitosti,“ hořekoval kouč.

V kabině na své svěřence nekřičel, jen je nabádal, aby byli přesnější v rozehrávce. „Přicházeli jsme lacino o míče. Sami jsme se připravovali o další šance,“ líčil.

A druhý poločas už si pochvaloval. „Dobře odvedená práce, za ni patří všem hráčům můj dík,“ usmál se. O čem hovořil? O brankách Holíka, který se trefil krátce po příchodu na hřiště, a Chlumeckého, jenž na tu radost o dvacet minut později navázal. Vzápětí sice korigoval Šural, otěže zápasu ale pevně svírala Dukla. „Vítězství je vždycky příjemné, mě ale nejvíc těší způsob, jakým jsme k němu došli. Byli jsme lepší,“ dodal Skuhravý po výsledku 2:1

Spasitel Hašek

Viktoriáni loni zachránili druholigovou příslušnost až v posledním kole. To už seděl na lavičce (třetí trenér v sezoně) Zdeněk Hašek. Na Žižkov přišel jako spasitel, fanoušci jej milují, nikdy nezapomněli, jak vytáhl Viktorii z třetí ligy. A svou roli neustále plní.

Z mužstva jde totiž zase strach. „Je z něho cítit hrozná síla. Po letech ukazujeme soupeřům, kdo je Viktorka,“ napsal například na Facebook fanoušek Pavel (We Are Žižkov). Nejde o ledajakého diskutéra, ale věrného viktoriána. V roce 2017 šel pěšky 121 kilometrů na zápas, jen aby nabudil své miláčky.

Teď už to není třeba: Žižkov smetl Chrudim na jejím hřišti 3:0. „Nebudu hledat chyby. Spíš vyzdvihnu to, co se nám dařilo,“ uvedl Hašek po výhře, kterou zařídil dvěma góly ekvádorský kanonýr Batioja a podtrhl jedním přesným zásahem Američan Gil.

„V záloze jsme byli daleko konstruktivnější. Měli jsme všechny odražené balony,“ pochvaloval si kouč. „Dominovali jsme,“ zdůraznil.

Štika val nerozbila

O Líšni se před utkáním se Slavojem Vyšehrad hovořilo jako o štice F:NL. Klub ze severovýchodního okraje Brna budil po dvou vítězstvích a dvou remízách u soupeřů respekt. „Čeká nás náročné utkání. Zejména ofenzivní síla Líšně je nepopiratelná,“ upozornil vyšehradský trenér Roman Veselý. Ani Slavoj ale výrazně nezaostával. Bilance dvou výher a proher nebyla pro nováčka vůbec špatná.

V Brně vsadil na poctivou defenzivu. A vyplatilo se (0:0). I líšeňští fotbalisté totiž dovedou „zazdít tutovky“. „Bod je pro nás až zlatý,“ přiznal kouč Vyšehradu. „První půli jsme docela zvládli. Po změně stran ovšem Líšeň přitlačila a my zuby nehty udrželi vyrovnané skóre,“ shrnul vývoj klání. „Ustáli jsme tlak, toho si cením.“

A teď na derby

Všechny pražské celky tak v 5. kole druhé nejvyšší soutěže uspěly. A už pošilhávají po medailových příčkách. Optikou losu k nim má nejblíže Viktoria, která v neděli od 10.15 hostí desátý Varnsdorf.

Už o den dříve (ve stejném čase) se na Strahově uskuteční derby mezi Slavojem a Duklou. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má co nabídnout.