Fotbalisté Dukly byli při chuti. Na lídra druholigové tabulky si věřili a začali aktivně. Kdyby to po půl hodině hry bylo 3:0, asi by se bezkonkurenčně nejlepší obrana letošní sezony F:NL neměla čemu divit. Holík s Fábrym ale v koncovkách selhali.

Krásný moment přišel ve 27. minutě. Hosté ztratili při rozehrávce míč, Dukláci se jej ujali a po pěti bleskových narážečkách uklízel míč do sítě Fábry. Bohužel z těsné ofsajdové pozice.

"Podle mě to byl regulérní gól," myslel si trenér Dukly Roman Skuhravý. "S koncovkou ale máme problémy dlouhodobě. Vypracovali jsme si několik šancí, ale bohužel," pokračoval.

Po přestávce se obraz hry změnil.

"Otevřeli jsme hřiště a už to nebylo ono. Bylo to o jednom gólu. A ten jsme bohužel dostali," přiblížil rozhodující moment utkání ze 77. minuty, kdy se do míče opřel Hlavatý a přesnou střelou zařídil Východočechům tři body.

Domácí si vypili kalich hořkosti až do dna. V předposlední minutě totiž vyrovnali, ale gól opět nebyl uznán, tentokrát po útočném faulu.

Dukla - Pardubice 0:1 (0:0)

Branka: 77. Hlavatý. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. ŽK: Chlumecký, Piroch - Jeřábek, Cadu.

Dukla: Rada – Dancák, Piroch, Chlumecký – Doumbia (60. Kott), Kozma, D. Souček (82. Hadaščok), Tetour, Preisler (60. Hašek) – Fábry (82. Ayong), Holík.

Vyšehradští fotbalisté ve čtyřech pokaranténních zápasech vybojovali jediný bod a proto pro ně má tříbodový import z Třince cenu zlata.

Už po deseti minutách otevřel skóre kanonýr Čvančara. Byl to jeho desátý gól v tomto ročníku, čímž se dotáhl na nejlepší střelce soutěže Klobásu z Jihlavy a Matějky z Ústí nad Labem.

Brzy to mohlo být i číslo 11, ale tentokrát už se střelec mýlil a vzápětí bylo srovnáno. To když Kodr zahrál rukou a Valenta proměnil penaltu.

Druhý poločas byl opatrnější a také ho rozhodla penalta. Tentokrát proti domácím, když fauloval Janoščín. Míč si sebral Nitrianský a nemýlil se.

Tentokrát při Vyšehradu stálo i štěstí. Ve třetí minutě nastavení totiž Akulinin ani nadvakrát z malého vápna neprostřelil hradbu těl.

I přes cenné vítězství šlo o derniéru vyšehradského trenéra Romana Veselého. Klub po utkání oznámil, že končí a tým do konce sezony povede dvojice Oldřich Pařízek a Jaroslav Klíma, který je rovněž majitelem klubu.

Třinec - Vyšehrad 1:2 (1:1)

Branky: 30. Valenta z pen. - 10. Čvančara, 76. Nitrianský z pen. Rozhodčí: Denev - Kubr, Vaňkát. ŽK: Akulinin, Janoščín, Ciencala - Kokorovič, Kodr, Černý, Laňka, Otáhal.

Vyšehrad: Otáhal – Jablonský, Kodr, Nitrianský, Šandera – Kokorovič (38. Suchan) – Laňka, Černý (82. Kozel), Pouček (82. Mareš) – Bašič (66. Alexandr), Čvančara (66. Vejvar).