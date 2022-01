Pražané měli týden vyplněný dvoufázovými tréninky, posilovnu i regeneraci. „Našim cílem je být dobře připraveni na jaro, kde se ukáže, jak na tom opravdu jsme,“ má jasno Pilný.

Z Julisky směr Písek. Dukla zahájila týdenní soustředění

Na závěr přišel zápas s Pískem, účastníkem ČFL a po gólech Ciencialy, Bina, Adedirana a Buchvaldka vyhrál účastník druhé nejvyšší soutěže 4:0. Lepší tečku za týdenním drilem si tak nemohl přát.

„Měli jsme tu na soustředění výborné podmínky, všechno po ruce. Jsme také rádi, že se nám vyhýbají zranění. Šebrle sice proti Písku nedohrál, ale není to nic vážného,“ dodal Vrtělka.

Po návratu do Prahy nebudou mít hráči z Julisky příliš oddychu, hned v úterý je čeká další ze série přípravných zápasů, tentokrát proti silné prvoligové Mladé Boleslavi. Druhá odvetná část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pak začne první březnový víkend.

Písek – Dukla 0:4 (0:1)

Branky: 11. Cienciala, 47. Bin, 50. Adediran, 73. Buchvaldek.

Dukla 1. poločas: Rada – Barac, Kozma, Konan, Kovernikov – Cienciala, Uhlíř, Jeřábek, Šebrle (20. Bin) – Hrubeš, Hodek. 2. poločas: Reichl – Barac, Piroch, Kulhánek, Souček – Peterka, Kozel, Buchvaldek – Adediran, Pázler, Bin.

Tipsport liga: Dukla udolala mladíky Sparty

Fábry končí na Julisce, míří do Polska

Na úvod zimní přípravy musel trenér Dukly Bohuslav Pilný přijmout nepříjemný fakt – končí útočník Marek Fábry. Po dvou letech na Julisce bude slovenský útočník oblékat dres druholigového polského týmu GKS Jastrzębie. Odchází tak hráč, který byl na podzim společně s Lukášem Buchvaldkem nejlepším střelcem týmu. Oba nastříleli po čtyřech gólech a obstarali tak více než třetinu všech gólů Dukly v první části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Marek Fábry.Zdroj: FK Dukla Praha„Markovi patří poděkování za dva roky, které v Dukle strávil. Měl smůlu, že přišel v době, kterou ovlivnil covid a zároveň se nám během jeho působení příliš výsledkově nedařilo, zejména v posledních osmnácti měsících. Je škoda, že se mu nepodařilo vstřelit víc branek a podstatněji se zapsat do statistik, protože do šancí se dostávat umí. Přejeme mu, ať mu to v novém klubu střílí,“ uvedl Jan Staněk, sportovní ředitel Dukly.