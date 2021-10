Fotbalistům Žižkova se nedaří. Vyhráli naposledy v polovině srpna na hřišti sparťanské rezervy a od té doby vybojovali pouze dva body za remízy. V neděli ráno na svém stadionu přivítali poslední tým tabulky a čekalo se, že s Chrudimí uspějí.

Začali dobře, už v osmé minutě otevřel skóre Diamé, ale na další trefu v brance hostů čekalo téměř osm stovek diváků marně. Do přestávky mohl navýšit vedení Nabijev, ale neuspěl.

„Šli jsme do vedení a měli utkání tam, kde jsme ho potřebovali mít. Druhý gól by nás uklidnil. Bylo to těžké záchranářské utkání, bojovné, nehezké,“ řekl žižkovský kouč David Oulehla.

Jeho svěřenci inkasovali mezi 59. a 63. minutou dva góly a na to už nedokázali zareagovat. „Pak jsme to měli těžké. Snažili jsme se, v závěru měl Nabijev tutovku. Mohl být aspoň bod. Za výsledky nesu zodpovědnost, na nic se nevymlouvám,“ pokračoval trenér, jehož fanoušci podpořili transparentem před zápasem.

„Moc si toho vážím. Cítím, že nás drží, podporují, jezdí po celé republice. Chci jim poděkovat. Mužstvo pracovalo, ale nemůžeme si dovolit mít takové výpadky,“ dodal.

Heča pomohl béčku čistým kontem

Sparťanská rezerva má naprosto opačné starosti. Daří se jim, v tabulce jsou druzí a Třinec doma rozstříleli 4:0. To hosty ze severní Moravy, ve spojení se zmiňovaným úspěchem Chrudimi, poslalo na úplné dno tabulky.

„Třinečtí hrají pro nás nepříjemný styl hry, bojovný a jednoduchý s nakopávanými míči. Nakonec se to i naplnilo, protože první poločas z naší strany nebyl dobrý. Sice jsme měli územní převahu, ale nedokázali jsme se dostat do tempa,“ přiznal trenér Michal Horňák, jenž z A týmu povolal trio Heča, Gabriel a Vitík.

Rozhodující úder přišel mezi 55. a 71. minutou, kdy sparťané nastříleli tři góly. „Od té doby jsme už dominovali a nebyly pochyby, že vyhrajeme,“ těšilo Horňáka.

Dukla po delší době opět vyhrála

Čtyři zápasy a jediný bod. Dukla chtěla po reprezentační přestávce najet na povedený vstup do sezony a na hřišti Varnsdorfu se jí to podařilo. Rozhodnuto bylo už v prvním poločase, kdy se Pražané dokázali hned třikrát prosadit. Poločasový stav 1:3 nakonec platil až do závěrečného hvizdu.

„Jeli jsme k zápasu ve složité situaci, měli za sebou sérii zápasů, které jsme nezvládli a věděli, že už musíme zabrat. Měli jsme respekt, protože Varnsdorf byl doma do dneška stoprocentní. Pomohla nám naše produktivita v prvním poločase a svoji roli sehrály i absence v kádru domácích, kteří nemohli nasadit tu nejsilnější sestavu. Jsme moc rádi, že si odvážíme tři body. Je to pro nás velice cenný zisk," neskrýval nadšení trenér Dukly Bohuslav Pilný.

Příští dvanácté kolo odstartuje už v pátek odpoledne souboj Jihlavy se Spartou B. V sobotu ráno hostí Dukla na Julisce Ústí nad Labem a odpoledne pak nastoupí Žižkov v Opavě.