„Výsledku si moc vážím, odtud se nebudou odvážet body snadno,“ těšilo trenéra Dukly Romana Skuhravého. Jeho tým šel do utkání v roli favorita, ale druholigoví nováčci z Vyšehradu za sebou měli několik dobrých výsledků a oba celky dělily před derby v tabulce jen dva body.

Fanoušky jistě potěšilo, že se hrál útočný fotbal a ve střehu museli být oba gólmani. Ten vyšehradský, Martin Otáhal, byl ale po dvaceti minutách naprosto bezmocný proti trefě dukelského Gonzáleze. „Geniální trefa,“ musel uznat kouč Slavoje Roman Veselý.

Tahle branka bude vážně aspirovat na jednu z nejhezčích v sezoně. Španělský záložník si postavil míč k trestnému kopu a nechytatelně ho poslal do šibenice z třiceti metrů. „Pablo umí zahrát výborně standardní situaci. To je vždycky veliká pomoc,“ ocenil trenér Skuhravý.

Vedoucí gól nalil hostům čerstvou krev do žil, naopak domácí vypadli z tempa. Toho nejlépe využil Kovaľ, který se prosadil těsně před odchodem do šaten, kdy hlavou zvýšil vedení Dukly. „Zápas jsme neodevzdali,“ zdůraznil kouč Veselý. „Jen jsme inkasovali z brejkových situací. Přitom by to proti Dukle mělo být opačně.“

Vzepětí Vyšehradu

Za stavu 0:2 už to měli domácí velmi složité, ale krátce po změně stran se jim povedlo rychle snížit povedenou střelou Čvančary a rázem byli zpět ve hře. Ovšem ne na dlouho. O čtvrt hodiny později se totiž blýskl starý známý González. Ošálil stopera a šikovným lobem tváří v tvář Otáhalovi definitivně rozhodl. „Škoda, že jsme neudrželi stav 1:2 déle, Dukla mohla znervóznět. Po třetím gólu bylo jasno,“ litoval Veselý.

„Všem hráčům musím poděkovat za bojovný výkon, ale na tak silné soupeře jednoduše nestačili,“ doplnil. Trenér Skuhravý byl naopak kritický, výpadek z úvo-du druhého poločasu nechápal. „Místo toho, abychom hráli v klidu, jsme byli strašně hektičtí,“ popisoval. „Na druhou stranu si cením toho, že jsme s tak pracovitým mužstvem, jakým je Vyšehrad, získali tři body.“

Ty pomohly Dukle ke čtvrtému místu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Po šestém kole ji dělí pouhý gól od třetí Viktorie Žižkov. Slavoj klesl, ale s devátou pozicí jistě vládne na Vyšehradě spokojenost. Pražské týmy zkrátka hrají v soutěži podstatné úlohy.