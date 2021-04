Jediný bod z posledních čtyř zápasů a tři prohry v řadě v podání Dukly, poslední místo s pěti body v podání Vyšehradu. Tato nelichotivá bilance definitivně zlomila trenérské vazy koučům obou týmů. Na Dukle končí Roman Skuhravý, kterého střídá Bohuslav Pilný, na Vyšehradě skončil Michal Zach a jeho pozici do konce sezony převezme šéf klubu Jaroslav Klíma.

Roman Skuhravý (na snímku) skončil v roli trenéra Dukly Praha. Jeho místo převzal Bohuslav Pilný. | Foto: ČTK/Šulová Kateřina

„Trenér Skuhravý převzal mužstvo v září 2018 s úkolem pokusit se po sérii sedmi úvodních porážek zachránit pro Duklu prvoligovou příslušnost. To se nakonec nepodařilo. Kromě pokusu o návrat do nejvyšší soutěže dostal spolu se svým asistentem Richardem Polákem za úkol zabudovávat do A týmu mladé talentované hráče, což se mu úspěšne podařilo. Bylo to z toho důvodu, aby pozdější prodej těchto hráčů ulehčil z mé strany financování fotbalového klubu," poznamenal majitel Dukly Petr Paukner.