Jestli někdo čekal, že Brno bude hrát v Praze prim a zápase se bude odvíjet podle jeho not, musel být překvapen. Domácí totiž na soupeře vlétli aktivně a odměnou za jejich snahu jim byl užv 11. minutě gól Lukáše Buchvaldka. Který se nakonec ukázal jako vítězný…

„Houkl jsem si na Suka a on mě krásným centrem našel. Možná jsem mohl střílet z první, ale věděl jsem, že mám čas, tak jsem si míč zpracoval a střílel na zadní. Věřil jsem si. Mám radost, že mi to tam spadlo,“ usmíval se po zápase střelec.

Pražané pozorně bránili a lídra druhé nejvyšší soutěže pustili do jediné vážnější šance, Moravec pálil těsně vedle.Dukla uspěla na domácím trávníku poprvé od konce srpna. Po výhře nad Opavou přišly porážky s Příbramí, Prostějovem a Ústím nad Labem.

„Vítězství přišlo v pravý čas. Byli jsme ve složité situaci a přijelo k nám první Brno, z tohoto pohledu jsou tři body velmi cenné. Pevně doufám, že nám výhra pomůže, protože na mužstvu už špatná série byla cítit. Jsem rád, že jsme udrželi čisté konto. Hodně důkladně jsme se připravovali na soupeřovy kolmé balony a podařilo se nám je eliminovat. Kluci si znovu dokázali, že když fungují jako tým a plní to, co se má, tak výsledek přijde,“ pochvaloval si trenér vítězného týmu Bohuslav Pilný.

Žižkov klesl na dno

Prohra žižkovské Viktorky 0:1 v Prostějově nebyla jen devátou podzimní prohrou, ale také zápasem, po němž jim patří úplně poslední příčka tabulky. Doposud šestnáctá Chrudim totiž bodovala s Ústím.

„Někteří hráči si musí uvědomit, že fotbal se hraje 90 minut a že Viktorka je v kritické situaci. Musíme předvádět bojovný výkon s nasazením a fotbalovostí, jako tomu bylo v prvním poločase,“ poznamenal trenér Žižkova Martin Pulpit.

Spartu potopily dva góly do půl hodiny

Mladíci Sparty jeli do Opavy roli mírných favoritů, ale už ve 27. minutě prohrávali po dvou trefách Helešice. A na to už zareagovat nedokázali.„Soupeř hrál jednoduše, zalezl, hrál na rychlé protiútoky a my se neprosadili přes zahuštěnou obranu,“ řekl trenér Michal Horňák.