„Hráli jsme zápas proti mladým a talentovaným hráčům a věděli, že nás čeká běhavý tým, který dokázal porazit Spartu B 4:2. Měli jsme teď tři zápasy bez výhry a bez gólu, potřebovali jsme to prolomit. Ne že bychom byli nervózní, ale všichni sledují tabulku a naše nula tam byla hodně nepříjemná,“ povídal trenér Dukly Petr Rada.

„Začali jsme do zápasu dobře, ale měli jsme tam patnáctiminutovku, kdy nás podržel brankář Šťovíček. To jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. Potom se to zvedlo, ale v první půli jsme měli čtyři stoprocentní šance, které jsme nedali. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, dali jsme dva góly, bylo to 3:0 a ještě jsme jich pár mohli dát. Mrzí mě ale to, že jsme dostali v závěru gól. Je to škoda, na konci to už musíme na nulu dohrát. Za výhru jsem rád, byla to pro nás povinnost. Tři body jsme opravdu potřebovali a příště nás čeká Vyškov, tým, který před tímto kolem byl první,“ dodal.

Fotbalisty slávistického béčka mrzely hlavně neproměněné šance. „Výsledek krutý,“ mrzelo trenéra Marka Jarolíma. „Narazili jsme na soupeře, na kterého kluci ještě v životě nenarazili, jak silově, tak technicky vybaveného. Pro nás je to velká škola. Jsou tam věci, které bychom tam nechtěli, ale pod tím herním tlakem jsme se do toho dostali. Velká škola s kvalitním týmem, ale jedeme dál,“ poznamenal.

Slavia B - Dukla 1:3 (0:1)

Branky: 88. Nikl – 7. a 62. Matějka, 63. Kim. Rozhodčí: Batík – Pfeifer, Pospíšil. ŽK: 76. Kričfaluši, 90. Beran – 53. Kozel, 68. Šťovíček, 70. Ullman, 86. Havelka. Diváků: 670.

Slavia: Sirotník – A. Bárta (77. Pudil), Kričfaluši, Švec (53. Zachoval), Beránek (53. Labík) – Nikl – Šubert (63. Beran), Kopáček, Valenta, Biegon (63. Kneifel) – Šmiga.

Dukla: Šťovíček – Barac, Holiš, Piroch, V. Svoboda – Kim (80. Adediran), Peterka (80. Uhlíř), Ullman, Kozel (54. Havelka), Buchvaldek (71. Moulis) – Matějka (71. Huf).

Rezerva Sparty měla minulou sezonu výbornou formu a po slabším rozjezdu se do ní vrací. Po výhře s Vlašimí uspěli i v Chrudimi. Tři body vystříleli Pudhorocký s Goljanem. Za oslabené domácí snižoval v závěru na konečných 1:2 Látal.

„Viděl jsem na klucích obrovskou odhodlanost, koncentraci od první minuty a určitě nechtěli udělat žádnou chybu. A viděli jsme od domácí Chrudimi, že velmi dobře brání a má velmi dobře propracovanou defenzivu. Jsem rád, že jsme my dali první dva góly a podařilo se nám to udržet,“ pochvaloval si kouč sparťanských mladíků Michal Horňák.

Chrudim - Sparta 1:2 (0:1)

Branky: 85. Látal – 24. Pudhorocký, 52. Goljan. Rozhodčí: Černý – Líkař, Poživil. ŽK: 37. Kronďák, 55. Vrána, 72. Harušťák – 45. Goljan, 77. Schánělec. ČK: 75. Koželuh.

Sparta: Tůma – Suchomel, Vydra, Kukučka, Horák – Váňa, Pudhorocký, Jonáš (90. Večerka), Kaštánek, Goljan (85. Ambler) – Schánělec (78. Kuchař).