Za pravdu mu i přes porážku dal také trenér Dukly. „Nic se nemění na tom, že tímto způsobem hry chceme hrát aktivně a vytvářet šance. Na druhou stranu, když pokaždé dostaneme tři góly, tak asi bodovat nebudeme,“ přemítal v pozápasovém rozhovoru Pilný. Svým svěřencům neměl co vytknout, až na bránění standardních situací. Příbram se díky výhře posunula před Vyškov, Ústí a Žižkov, všichni ale mají ještě zápas k dobru. Naopak Dukla musela nuceně přenechat vedoucí pozici Brnu.

Pražané si ale chtěli ponechat všechny body doma a hráli vabank. „Nechtěli jsme se smířit s bodem a chtěli jsme zápas otočit. Měli jsme k tomu příležitosti. Bohužel se to od nás odvrátilo,“ konstatoval smutně kouč Dukly Bohuslav Pilný. Toho zarmoutil v 89. Dedič, když v pádu dokázal usměrnit centr zprava a Příbram si překvapivě odvezla z Julisky všechny tři body.

Domácí, kteří v minulém kole dostali tři góly v Líšni, ale okamžitě zareagovali a nechtěli podobný průběh opakovat. Ještě do přestávky snížil Buchvaldek a na Julisce se schylovalo k dramatu. „Věděli jsme, že budeme potřebovat dát třetí branku, abychom vyhráli, protože Dukla je silná ve hře dopředu,“ tušil příbramský trenér a měl pravdu. Když srovnal Barac, tak vše nasvědčovalo tomu, že se oba týmy rozejdou smírně.

