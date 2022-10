Dukla jela do Chrudimi v roli mírných favoritů, ale začátek zápasu se jim vůbec nepovedl, což vyústilo ve vedoucí gól domácích, o který se ve 23. minutě postaral Záviška. Buchvaldek sice vzápětí snížil, ale to bylo bohužel ze strany hostů vše. To už hráli bez hlavního trenéra Petra Rady, který byl vyloučen za protesty a nadávky vůči rozhodčím.

Po přestávce se jeho svěřenci zlepšili, ale k dalšímu gólu to nevedlo a naopak v 74. minutě rozhodl o tom, že tři body zůstanou v Chrudimi, Jedlička.

"Nechali jsme to tady úplně hloupě sami. Špatně jsme vstoupili do zápasu a vydrželo nám to až do 30. minuty. Pak jsme dali gól, což nás nakoplo zpátky. Předtím jsme dostali hodně hloupý gól, to se ale někdy stane. My ale jednoznačně musíme dělat víc proto, abychom zvítězili. Ve druhé půli jsme byli lepší, ale chyběla nám ta finální část. I za stavu 1:1 ale musíme hrát dobře dozadu. Jejich druhý gól padl, když jsme na lajně nedostoupili hráče," postěžoval si Radův asistent Jiří Vágner.

Chrudim - Dukla 2:1 (1:1)

Branky: 23. Záviška, 74. Jedlička – 30. Buchvaldek. Rozhodčí: Všetečka – Mokrusch, Černoevič. ŽK: 34. Firbacher, 66. Koželuh – 28. Rada (trenér), 64. Ullman, 90+3. Piroch. ČK: 30. Rada (trenér), 77. Matějka. Diváků: 1020.

Dukla: Šťovíček – Svoboda (59. Šebrle), Peterka, Piroch, Ullman, Hrubeš (83. Moulis), Barac (83. Huf), Havelka, Kim (70. Adediran), Buchvaldek, Matějka.

Foto, video: Šlágr ČFL nepoznal vítěze. Kolín měl ale Žižkov na lopatě

Vindheim, Mejdr, Sáček, Karabec, Minčev, Juliš… Trenér sparťanské rezervy Michal Horňák se před domácím zápasem s lídrem druhé ligy, Líšní, pořádně posílil hráči A týmu. Ani to však k výhře nevedlo, duel totiž přinesl bezbrankovou remízu.

"Tempo hry bylo od první minuty utkání pomalejší. Nebyl to moc divácky atraktivní zápas. Hrálo se většinou mezi šestnáctkami a nebylo k vidění mnoho šancí. Tím, že jsme měli posily z áčka, tak jsem čekal jiný průběh utkání. Měli jsme se více tlačit do vápna a do zakončení. Na druhou stranu jsme poměřili síly s týmem, který je první v tabulce a má vysoké ambice," řekl pro klubový web Horňák.

„Před zápasem jsme chtěli bodovat naplno. Tím, že byla naše sestava posílena o některé hráče z A týmu, tak jsme chtěli vyhrát. Úspěchem by bylo vítězství, ale bod se také počítá," dodal.

Sparta B - Líšeň 0:0

Rozhodčí: Orel, Dobrovolný, Vyhnanovský. ŽK: 71. Sokol (L).

Sparta: Vorel – Mejdr (46. Vindheim (72. Jonáš), Panák, Večerka, Horák – Kaštánek, Sáček, Pudhorocký, Karabec (66. Holoubek), Minčev – Juliš (87. Schánělec).