Dohrávku pátého kola druhého nejvyšší fotbalové soutěže obstaralo pražské derby Žižkov – Dukla. Nabité tribuny očekávali nemilosrdnou vyrovnanou bitvu, ale od začátku z toho byla jízda hráčů ve žlutých dresech. Ti nakonec vyhráli 5:1!

Fotbalisté Dukly vyhráli derby na Žižkově 5:1 a na vedoucí duo Jihlava - Vyškov ztrácejí po pátém kole jediný bod. | Foto: Michal Káva

Parta z Julisky nekompromisně trestala chyby, které Žižkovští dělali. A bylo jich hodně…

Dukla po gólch Ullmana s Kozlem rychle vedla o dva góly a měla zápas pod kontrolou, i ona ale těsně před poločasem zachybovala a Voltr vrátil domácí zpět do hry. Mezi 59. a 72. minutou ale přišly další góly hostů, konečnou podobu výsledku daly dvě trefy Matějky a jedna Šebrleho.

„Vstupy do zápasu máme dobré, ale musíme se vyvarovat toho, že soupeři vždy darujeme nějaký naivní gól. V tomhle jsme hloupí a nepochopím to. Dali jsme venku pět gólů, to je dobré, ale zase jsme na patnáct minut vypadli a pustili domácí do hry, laciná branka s hvizdem, zářez na srdce, neskutečný,“ řekl po zápase kouč vítězů Petr Rada.

Jeho žižkovský protějšek Michal Horňák dodal: „Každý zápas uděláme několik fatálních chyb. Když se toho nezbavíme, budeme prohrávat a dostávat příděly. Musíme zapracovat na tom, abychom hráli jednoduše, vzadu zodpovědně a vyvarovali se těch chyb. Nemůžeme s nimi pomýšlet na to, že bychom vyhrávali.

Žižkov - Dukla 1:5 (1:2)

Branky: 45+2. Voltr – 6. Ullman, 22. Kozel, 59. Matějka, 67. Šebrle, 72. Matějka. Rozhodčí: Hocek – Kotalík, Šafránková. ŽK: 20. Richter – 35. Ullman, 45. Moulis, 84. Vondrášek. Diváků: 1790.

Žižkov: Švenger – Richter, Tregler, Finěk – Řezáč (80. Březina), Jirásek (80. Sixta), Rosa (66. Kuchař), Muleme – Petrák (46. Hönig) – Batioja, Voltr (66. Štrombach).

Dukla: Šťovíček – Ullman (79. Vondrášek), Hašek, Peterka, Ludvíček – Barac, Kozel – Šebrle (74. J. Jeřábek), Matějka (74. M. Červenka), Moulis (63. Douděra) – Zeronik (63. Špatenka).