Pražská druholigová dvojice Dukla a Žižkov má za sebou přípravné zápasy. Čtvrtý tým minulé sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, žižkovská parta, prohrál s Libercem 0:5, Dukla pak se Spartou dokonce 0:7.

Fotbalisté Žižkova prohráli v úvodním přípravném letním utkání s ligovým Libercem 0:5. | Foto: FKVŽ

"Porážka je samozřejmě tvrdá. Ale zápas musíme rozdělit na dvě poloviny. V prvních šedesáti minutách jsme co se týče organizace hry, pohybu i agresivity byli slušní a Spartu příliš do šancí nepouštěli. Pak jsme dali příležitost mladým klukům a pro některé z nich to byla velká zkušenost a možná i velké sousto. Sparta také dala do hry větší kvalitu a v závěru nás jasně přehrávala. Pozitivem na vysoké porážce je pro mě určitě první polovina utkání," řekl k utkání, které se na Strahově hrálo 4x 30 minut, trenér Dukly Bohuslav Pilný.