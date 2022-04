FOTO: Dukla i Sparta otáčela, Žižkov nestačil na lídra

V uplynulém týdnu byl z pozice hlavního kouče Viktorie Žižkov odvolán zkušený Martin Pulpit a jeho místo zaujme do konce sezony trio Daniel Veselý, Zdeněk Koukal a Ondřej Švejdík. První přechází od dorosteneckého týmu, druhý působil u áčka jako vedoucí týmu, třetí pak působil u žižkovského béčka. Ale ani trenérská změnak první výhře na jaře nevedla, nutno ovšem dodat, že vedoucí Brno mělo zápas pod kontrolou a ukázalo, že soutěži nekraluje náhodou.

„Prvních deset patnáct minut jsem si myslel, že sek bráně ani nedostaneme. Pak jsme se zvedli, ale leží na nás psychická deka, hrajeme kostrbatě a chybí nám přímočarost,“ přiznal Zdeněk Koukal.

Brnu pomohla k vedoucímu gólu nešťastná teč Sakaly, po přestávce se prosadili Nečas s Řezníčkem a protože v koncovce se domácím nedařilo, byla na světě prohra 0:3.

„Dostáváme laciné góly, to je ohraná písnička pořád dokola. Musíme to zlepšit. Mám radost, že si šance vypracujeme, ale strašně se na to nadřeme a pak je neproměníme,“ dodal.

Žižkov - Brno 0:3 (0:1)

Branky: 27. vlastní Sakala, 49. Nečas, 65. Řezníček. Rozhodčí: Petřík - Kříž, Vyhnanovský. ŽK: Muleme - Texl, Přichystal.

Žižkov: Halouska – Bazal, Sakala (34. Březina), Gabriel, Muleme – Sixta (78. Súkenník), Kopičár – Reteno (78. Vandas), Batioja (64. Novák), Nabijev (46. Osmančík) – Voltr.

K obratu zavelel na přelomu poločasů Bin

Během podzimní části vyhrála Příbram na Julisce 3:2 a Pražané to tentokrát Středočechům do puntíku oplatili. Už po šesté minutě je sice dostal do vedení Gembický, ale Bin vstřelil gól „do šatny“ i „ze šatny“ a hned po změně stran se hosté ujali vedení, které vzápětí navýšil Peterka.

Za stavu 1:3 to vypadalo rozhodnuté, ale krátce po třetí pražské trefě vrátil Příbram zpět do hry Vilotič. Domácí otevřeli ještě více obranu, ale na skóre se už nic nezměnilo, Dukla mohla oslavit první výhru na hřišti soupeře od poloviny října, kdy brala body ve Varnsdorfu.

„Na klucích bylo cítit, že si z Příbramichtějí odvézt tři body. Vsadili jsme na pohyblivé hráče, protože soupeř měl na krajích stopery. Musím říct, že první půle byla slušná. Jako první jsme po nákopu dostali gól, ale postupně jsme se dostávali do hry a do poločasu vyrovnali. To bylo málo, protože šancí jsme měli víc,“ hodnotil trenér vítězů Bohuslav Pilný.

„Po pauze jsme chtěli pokračovat v aktivitě, jen zlepšit důslednost a finální fází. To se dvěma góly podařilo, i když branka soupeře na2:3 udělala ještě ze závěru drama a klepali jsme se do poslední chvíle. Teď už myslíme na středu, kdy k nám přijede Žižkov. Je na čase, abychom znovu udělali radost i našim fanouškům na Julisce,“ dodal.

Příbram - Dukla 2:3 (1:1)

Branky: 6. Gembický, 66. Vilotić – 39. a 51. Bin, 61. Peterka. Rozhodčí: Křepský – Leška, Pochylý. ŽK: Fišl, Vilotić, Tregler – Buchvaldek, Cienciala, Souček.

Dukla: Rada – Habovda, Piroch, Kulhánek, Kovernikov (89. Konan) – Souček, Peterka, Kozel (81. Cienciala), Šebrle (72. Červenka) – Buchvaldek (81. Breda), Bin.

Minčevovi to proti Vyškovu padá

Bulharský útočník sparťanského A týmu Martin Minčev čas od času nastoupí za béčko. Po tomto víkendu má na svém kontě pět gólů. Dva dal Vyškovu na podzim a stejnému soupeři nasázel v neděli dopoledne na Strahově hattrick při výhře 4:1!

„Minčevovi evidentně Vyškov jako soupeř sedí, když mu dal ve dvou zápasech pět gólů. Při všech situacích si počínal velmi dobře a chytře je zakončoval,“ chválil trenér sparťanské rezervy Michal Horňák.

Ten byl rád za možnost posil z hlavního týmu. Kromě Minčeva si půjčil ještě Gabriela, Polidara, Součka, Ryneše a Juliše. „V týdnu nás postihla nějaká střevní viróza, která nám vyřadila deset hráčů. Předzápasový trénink jsme absolvovali jen v devíti hráčích, takže jsme byli rádi, že nás mohli posílit,“ pokračoval Horňák. Jeho svěřenci prohrávali po poločase 0:1, ale Minčev nasázel hattrick během pouhých devíti minut mezi 46. a 55. minutou, v závěru pečetil na konečných 4:1 Večerka.

„Soupeř se dostal gólem na koně, ale po hattricku Minčeva bylo rozhodnuto. Trošku mi to připomínalo zápas áčka v Teplicích, které také v prvním poločase nedokázalo dát gól, ale potom se jim to podařilo a bylo hned jasné, že to dotáhnou do vítězného konce,“ dodal Horňák.

Sparta B - Vyškov 4:1 (0:1)

Branky: 46. 49. a 55. Minčev, 80. Večerka – 33. Oulehla. Rozhodčí: Raplík – Hurych, Hádek. ŽK: Lahodný. ČK: 79. Lacík (oba Sparta).

Sparta B: Tůma – Gabriel, Gelašvili, Večerka, Polidar – Šilhart (38. Pudhorocký), Souček (85. Šimáček), Jonáš (71. Okeke), Ryneš – Minčev (86. Dao), Juliš (71. Turyna).

Druhá nejvyšší soutěž jede na plné obrátky a i v tomto týdnu se bude hrát ve středu. V 16.30 začíná derby Dukla – Žižkov, Sparta ve stejný čas hraje na hřišti druhé Vlašimi.