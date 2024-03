/FOTOGALERIE/ Stoprocentní úspěšnost. Oba pražské celky, které v pátek zasáhly do programu druhé nejvyšší soutěže, ve venkovních zápasech naplno zabodovaly.

Fotbal Zbrojovka Brno – Sparta Praha B 2:3 | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Lídr z Julisky se od remízy s Brnem v úvodním jarním kole veze na vítězné vlně. V utkání na hřišti trápící se Jihlavy, která ve čtyřech jarních kolech získala jediný bod, Pražané tahali většinu zápasu za delší konec a po dvou trefách Hory z Vysočiny odvezli zaslouženou výhru 2:1 (1:1).

Duklu i tentokrát vedl trenér Petr Rada. Proti osmiměsíčnímu zákazu výkonu všech funkcí ve fotbale za rasistické urážení soupeře se odvolal, a než odvolací komise FAČR rozhodne (výhledově cca do tří týdnů), na lavičku může.

Pod jeho taktovkou byl vedoucí tým soutěže po většinu utkání lepším celkem a od vyšší porážky ušetřil domácí gólman Mastný. Jihlavané sice rychle vyrovnali brankové manko, další gól už nepřidali. Po nedůrazu před vlastní brankou po hodině hry inkasovali podruhé, na což již reagovat nedokázali.

„Ze čtyř ligových jarních zápasů jsem byl s dnešním nejvíce spokojený, hráli jsme kombinačně a byli jsme nepříjemní po stranách,“ dělil se o své postřehy trenér Dukly.

„Velký rozdíl mezi týmy byl v boxech. Dukla měla více gólových situací, my jsme se tam prakticky nedostávali,“ uznal trenér Vysočiny David Oulehla. „Na straně Dukly byla vyšší kvalita a vyhrála zaslouženě.“

Těsnou výhru (3:2) vezla domů také rezervy Sparty. Na stadionu brněnské Zbrojovky tak odčinila domácí klopýtnutí s Varnsdorfem těsně před reprezentační přestávkou.

V základní sestavě Zbrojovky překvapivě scházel s dvanácti brankami nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček, což kouč Moravanů Polách objasňoval jako taktický záměr. Když jej ovšem po přestávce poslal do hry, domácí tým ztrácel.

Hosté vedli už po čtvrthodině po povedené kombinaci, kterou zakončil Daniel Michl. Ve 36. minutě pak po jeho centru přesně hlavičkoval Radek Šiler.

Krátce před pauzou Roman Potočný tečovanou střelou snížil a Zbrojovka šla do druhé půle jen s jednogólovým mankem. Její tlak však vyrovnání nepřinesl, naopak v 77. minutě ztratil před vlastní brankou míč Denis Alijagič a Šiler krásnou ranou do šibenice podruhé překonal Dominika Sváčka v brněnské brance. V nastavení už jen korigoval výsledek svým druhým gólem Potočný.

Zbrojovka obdržela tři branky ze čtyř sparťanských střel. „Všechny byly laciné. Hodně se nám opakují situace, typický příklad byl druhý gól. Po centru ze strany hřiště v šestnáctce není nabraný hráč. To se nám stávalo už v přípravě. Není možné, aby hlavičkoval sám. Je to o tom dostoupit hráče, převzít zodpovědnost za prostor i nebezpečné hráče,“ zlobil se kouč Tomáš Polách. Spekulace o tom, zda ustojí výsledkovou mizérii, se objevily už po předešlé prohře v Chrudimi, nyní tak ještě zesílily.

Zbrojovka prohrála podruhé za sebou, v součtu s posledním podzimním duelem čeká na výhru pět kol. Uniká jí i baráž. „Vzdaluje se to. Nepředvádíme výkony, abychom tam byli. Kazíme si to sami našimi výkony. Kdybychom šlapali, udělali nějakou šňůru, tak tam jsme. Ale neudělali jsme, utíká nám to. Asi tam prostě nepatříme,“ hlesl kapitán Zbrojovky Jakub Řezníček.

Zbrojovka Brno - Sparta Praha B 2:3 (1:2)

Branky: 44. Potočný, 90+5. Potočný – 15. D. Michl, 36. Šiler, 77. Šiler. Rozhodčí: Batík – Paták, Pospíšil. ŽK: Texl, Potočný, Šural – Jedlička. Diváci: 3118.

Zbrojovka: Sváček – Koželuh (82. Nový), Endl (59. Šural), Pernica (C), Gyamfi (46. Granečný) – Dav. Jambor – Fousek (46. Řezníček), Smejkal, Texl (59. Hamza), Potočný – Alijagič.

Sparta B: Surovčík – Uhrinčať, Jedlička, Večerka – Hodouš (73. Váňa), Jonáš (C), Lilling (82. Stárek), Okeke (65. Holoubek), Penxa – D. Michl (65. Mokrovics), Šiler.



Vysočina Jihlava – Dukla Praha 1:2 (1:1)

Branky: 14. Shudeiwa – 9. z pen. a 64. Hora. Rozhodčí: Radina – Pečenka, Šafránková. ŽK: Vedral – Mešanovič. Diváci: 1 369.

Jihlava: Mastný – Svoboda, Vedral, Piško, Farka – Shudeiwa, Tureček (66. Šancl) – Křehlík (78. Ogiomade), Lacko (66. Pešek), Selnar (66. Franěk) – Araujo-Wilson.

Dukla: Šťovíček – Ullman, Hašek, Peterka, Ludvíček – Hora, Kozma – Douděra (90.+1 Helešic), Kozel (85. Jeřábek), Moulis (69. Zeronik) – Mešanovič (90.+1 Holiš).