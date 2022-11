„Dnes jsme potrestali sami sebe. Naším přístupem a přípravou na utkání. Vlastně jsme zbořili všechno to, co jsme předvedli ve středu. Jestli jsme proti Slavii hráli nějaký způsobem dobře, tak dneska jsme odehráli snad nejhorší utkání, co jsem tady," hodnotil vysokou porážku Jiří Vágner, jeden z asistentů Petra Rady, který ještě kvůli trestu nemohl na lavičku.

Pohárové utkání v týdnu hrála i Karviná, vítězsví 2:0 na hřišti divizní Soběslavi se na ní ale nejspíš podepsalo o mnoho méně. „Karviná nás potrestala ze všeho, co jsme jí nabídli. Jednoduchým a efektivním fotbalem jsme tady dostali pět gólů," pokračoval Vágner.

A zopakoval, že se mu nelíbil především přístup hráčů. „Je to k zamyšlení, že opět v poslední minutě v nastavení dostaneme gól, když nebráníme a to i za stavu 4:0. Celkově přístup v našich hlavách byl dneska takový pohodový a to si musíme určitě vysvětlit. To se nesmí opakovat v žádném sportu, nebo aspoň v našem týmu ne. Máme před sebou dlouhý týden a zítra si to určitě vysvětlíme," naznačil krušnou neděli na Julisce.

„Odehráli jsme herně i výsledkově nejlepší utkání v sezóně. Hlavně první poločas, kdy jsme hráli tak zodpovědně,“ řekl trenér Karviné Tomáš Hejdušek. „Po změně stran už to bylo chvílemi trochu lehkovážné, což je asi jediné negativum. Ono je ale těžké udržet kluky v koncentraci, když vedou o čtyři góly. Proto tam Dukla měla dvě velké šance, ale podržel nás Vláďa Neuman. Klukům chci moc poděkovat,“ dodal Tomáš Hejdušek.

„Člověk by možná řekl, že ten můj první gól nás uklidnil, ale platilo to až po tom třetím. Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů v sezoně, ještě podobně dobře jsme hráli v Líšni,“ řekl 26letý slovenský obránce ve službách Karviné Rajmund Mikuš. „Rozhodně jsme nečekali takový průběh a výsledek. Jsme za to rádi. Dopředu i dozadu jsme pracovali výborně. Téměř všechny šance, které jsme měli, jsme využili. Byli jsme efektivní. Z výhry máme pochopitelně radost,“ dodal Rajmund Mikuš.

13. kolo F:NL (sobota 22. 10. 2022):

Karviná – Dukla 5:0 (3:0)

Branky: 8. Mikuš, 22. Memić, 28. Málek, 54. Budínský, 90+3. Boháč. Rozhodčí: Krejsa – Poživil, Šafránková. ŽK: Moulis, Ullman (oba Dukla). Diváci: 1012.

Karviná: Neuman – Mikuš, Soukeník, Šindelář, Žídek (33. Cienciala) – Žák (77. Boháč), Budínský – Memić (64. Rezek), Málek, Bartl (76. A. Krčík) – Durosinmi (76. Papadopulos). Trenér: Hejdušek.

Dukla: Šťovíček – Hrubeš, Holiš, Piroch (46. Peterka), Ullman – Buchvaldek, Barac, Havelka (36. Uhlíř), Moulis (36. Adediran), Kim (46. Šebrle) – Matějka (67. Kozel). Trenér: Čtvrtečka.