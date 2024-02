Ve druhé lize je specifické, že je to tak hodně dlouhé, ale je to pro všechny stejné. I když hrajeme hodně přípravných utkání, tak soutěž a očekávání do ostrých bojů to nenahradí. Probíhala podle plánu, důležité jsou zápasy i to, aby se někdo nezranil. Vše běželo podle plánu.

Generálku před startem jarních odvet obstaral pohár v Opavě. Mrzí vás hodně výsledek?

Zápas hodně ovlivnilo brzké vyloučení. Po něm jsme se chvíli drželi, bylo to vyrovnané, ale pak dostali dva slepené góly. Jeden byl z naší strany hloupý, druhý po pěkné střele. Ve druhém poločase jsme možná byli lepší na míči, ale Opava už hrála to, co potřebovala. Postoupila zaslouženě, dala dva góly, my jí ale hodně pomohli tím vyloučením. Zápas měl do 25. minutě dobrou úroveň, lidi musel bavit. Na druhou stranu jsme si vyzkoušeli takhle dlouho hrát o deseti, může nás to potkat i v sezoně, takže něco pozitivního na tom najít můžeme. Čtvrtfinále poháru bylo na Dukle po dlouhé době, semifinále v novodobé historii asi nikdy, z tohoto pohledu nás výsledek určitě hodně mrzí.

Po podzimu jste druzí. Ambice na jaro jsou tedy jasné, že?

Ano, jsou. Škoda, že nám na podzim utekly oba zápasy s Vyškovem, ale pořád jsme ve hře, máme na ně čtyři body, stejný odstup máme i na třetího. Čeká nás teď ostrý start s Brnem, to může hodně napovědět.

Sledoval jste změny v kádru podzimního lídra z Vyškova? Co na ně říkáte?

Samozřejmě se o tom bavíme a sledujeme to. Někdo jim odešel, zároveň vhodně doplnili a jsme zvědaví, jak jim to sedne. Byli na soustředění ve Španělsku, hráli i s béčkem Realu Madrid, takže také určitě nespali a nelenili. Spíše jsme čekali, že někdo odejde a už to nedoplní. (směje se) Doplnili vhodně, co odešlo, to přišlo. Chtějí hráče aklimatizovat a obchodovat dál, to je jejich strategie.

Kdo z dalších pronásledovatelů by mohl promluvit do boje o nejvyšší příčky?

Nahoru chce určitě Brno, stejně jako my. Nemají špatný kádr, doplnili hráče z ligy. Uvidíme, jak zamíchá kartami Táborsko s Příbramí, může kdokoliv. Odstup není veliký a máme veliký prostor na to, aby se spousta věcí nemusela podařit. Já ale doufám, že jsme dobře připraveni, abychom to ovlivnili sami, bodovali a karty ať míchají jenom ti za námi. (usmívá se)

A právě s Brnem začínáte…

Je to dobrý začátek. Opava v pohárovém čtvrtfinále byla také silným soupeřem, brali jsme to jako začátek lidi a byli rádi, že takový ostrý zápas máme o týden dříve. Nešlo tedy o generálku, ale už o mistrák. Doma s Brnem to může být zajímavý zápas. Mají vykartovaného kanonýra Řezníčka, tak uvidíme, jak to směrem nahoru postaví. Musíme soupeře nechávat za sebou a držet se na bodovém odstupu. Tento týden uděláme vše pro to, abychom dobře začali. První zápasy vždy hodně napoví, do jaké pohody se tým dostane.

