Trenér fotbalistů Dukly Bohuslav Pilný se úvodního duelu trochu obával. "Jsme v pozici, že můžeme jedině ztratit," říkal.

Jeho svěřence ale uklidnil povedený závěr první půle, kdy nejprve otevřel skóre Peterka a těsně před odchodem do šatny přidal druhou trefu Fábry.

To bylo ale ze strany Pražanů vše. Po změně stran trochu stáhli nohu z plynu a Vyškov toho využil ke snížení. Body ale nakonec zůstaly na Julisce.

"Myslím si, že už v první půli jsme mohli přidat další góly a rozhodnout. Ve druhém poločase jsme s přibývajícím časem přestali být nebezpeční a Vyškov ucítil šanci. Ve druhé lize přesně takhle zápasy vypadají, pokud nedáte třetí gól a soupeře nedorazíte. Snížením na 2:1 nastalo to, co si bohužel pamatujeme dobře z loňské sezony, tedy strach o výsledek. Tentokrát jsme to ustáli, ale je to varování do budoucna," upozornil Pilný.

Výhru nováčka trefil Sejk

Mladíci sparťanského béčka jsou ve F:NL nováčky, ale budou patřit ke štikám soutěže. Mládežnická akademie Letenských je vyhlášená a produkuje každý rok skvělé hráče.

"Pro mě to byl velmi důležitý zápas, protože kluci nehráli tři čtvrtě roku soutěžní duel z důvodu, že třetí liga byla minulou sezónu předčasně ukončena. Chyběla nám zápasová praxe, čemuž odpovídal úvod utkání," přiznal trenér Michal Horňák.

První půle byla opatrnější, ve druhé vstřelil jediný gól utkání Sejk, ale Pražané si pak situaci zkomplikovali vyloučením Červaka. I v deseti ale vítězství uhájili.

"První poločas jsme byli mírně aktivnější v šancích, ale jinak to bylo vyrovnané utkání, takové typické první kolo v soutěži, kde nikdo nechce dostat první branku. To se změnilo poté, kdy jsme skórovali. Následovala červená karta a byl z toho úplně jiný zápas, kde jsme to stavěli na dobré obraně," pochvaloval si Horňák.

Žižkov doplatil na "Csaplárovu past"

Fotbalový trenér a expert Josef Csaplár kdysi pronesl větu, která se stala u fanoušků ikonickou. Zněla, že "nejhorší je vyhrávat 2:0 po poločase". A právě to se přihodilo žižkovské Viktorii na hřišti Líšně.

Dvoubrankovým rozdílem vedli po trefách Nabijeva a Batioji už ve dvacáté minutě, stav 2:0 platil i po skoro hodině hry, ovšem domácí pak rychle srovnali a po vyloučení Březiny využili přesilovku čtyři minuty před koncem.

"V prvním poločasu jsme do detailu splnili vše, co jsme chtěli. Byli produktivní, soupeř měl jen pár standardek v závěru. Vedli jsme, zápas měli dobře rozehraný…" hodnotil žižkovský kouč David Oulehla.

"Rozhodlo střídání," hledal příčiny nezdaru. "Soupeř poslal na hřiště tři čtyři velmi kvalitní hráče a u nás se ukázalo, že máme úzký kádr. Chyběla nám možnost prostřídání, což nakonec rozhodlo," pokračoval.

Pro své svěřence měl ale i slova chvály. "Výsledek mě vůči klukům mrzí, musím před nimi smeknout. Odřeli to, jeli na doraz. Takhle si představuju, aby pracovali, jeden za druhého. Bohužel jsme na konci udělali chyby a soupeř je potrestal," uzavřel své hodnocení.

Exligisté bodovali

Po minulé sezoně sestoupily z nejvyšší soutěže hned tři celky a všechny zabodovaly. Příbram vyhrála v Prostějově 3:1, Brno na půdě Táborska 1:0 a Opava v divoké přestřelce s Vlašimí remizovala 3:3.

V příštím kole hraje z pražského tria na domácím hřišti jen Sparta, její béčko přivítá Prostějov. Žižkov pojede znovu ven, tentokrát do Varnsdorfu, Dukla až do Třince.

Výsledky 1. kola

Dukla - Vyškov 2:1 (2:0)

Branky: 39. Peterka, 45. Fábry – 78. O. Vintr. Rozhodčí: Cieslar – Šimáček, Matoušek. ŽK: Ilko, Langer (oba Vyškov). Diváků: 332.

Dukla: Rada – Barac, Piroch, Kulhánek, Ruml – Souček (67. Cienciala), Peterka, Kozel (46. Kozma), Buchvaldek (67. Bin) – Faleye (78. Doumbia), Fábry (72. Pázler).

Líšeň - Žižkov 3:2 (0:2)

Branky: 56. Stáňa, 63. Schwaszcz, 86. Silný - 1. Nabiyev, 20. Batioja. Rozhodčí: Hocek - Pochylý, Pfeifer. ŽK: Stáňa - Březina. ČK: 80. Březina (Žižkov). Diváků: 855.

Žižkov: Švenger – Řezáč, Súkenník, Březina, Muleme – Sixta (71. Zeman), Skopec – Bazal, Petrlák, Nabiyev (82. Žežulka) – Batioja.

Chrudim - Sparta B 0:1 (0:0)

Branka: 55. Sejk. Rozhodčí: Batík - Mojžíš, Líkař. ŽK: Rybička, Řezníček - Červak, Okeke, Gabriel, Jonáš. ČK: 78. Červak. Diváků: 1055.

Sparta: Kotek – Gabriel, Piško, Červak, Suchomel – Patrák (81. Gelašvili), Jonáš, Okeke, Ryneš (84. Dudl) – Sejk (84. Turyna), Tvaroh (91. Kozák).

Další výsledky: Jihlava - Varnsdorf 2:1, Táborsko - Brno 0:1, Třinec - Ústí nad Laem 2:3, Opava - Vlašim 3:3, Prostějov - Příbram 1:3.