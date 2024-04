Mladí fotbalisté sparťanského béčka na žižkovském trávníku přejeli soupeřez Příbrami 5:1 a mohlo by se zdát, že to musely být důvody ke spokojenosti a pochvalám. Ale kdepak. Na Letné jsou ty nejvyšší ambice a výkon musí být vždy stoprocentní. A ten dle slov trenéra i přes jasnou výhru nebyl.

„Na druhou stranu je to prostě facka, musíme na to zapomenout, připravit se dobře na neděli a vyhrát,“ dodal s výhledem na nedělní domácí zápas s Chrudimí.

„Nevyšlo nám vůbec nic. Netrefil jsem rozestavění, netrefil se do sestavy. Byli jsme soubojově špatní, soupeř to brzy trefil a my se už do zápasu nedostali a zaslouženě prohráli,“ nehledal výmluvy kouč žižkovské Viktorky Marek Nikl.

„.Přestože jsme vyhráli, myslím si, že v naší hře bylo strašně hluchých míst a věcí, které nechceme vidět. Musíme se na to pořádně podívat a rozebrat si to. Pro Příbram to bylo až moc kruté. Byli jsme efektivní v útoku, využili jsme některé situace. V utkání mi ale chyběla energie,“ řekl po utkání kouč Sparty B Luboš Loučka.

Sixta rozhodl v poslední vteřině. Žižkov slaví první domácí jarní vítězství!

Dukla už výhru nutně potřebovala

Dukla má ty nejvyšší ambice, ale z posledních dvou zápasů brala jediný bod a druhý Vyškov se na ni dotáhl. Domácí výhra 2:0 nad Opavou tedy na Julisce přišla náramně vhod.

„Byl to těžký a důležitý zápas, který jsme zaslouženě dotáhli do vítězného konce. Za stavu 1:0 nás podržel brankář Šťovíček, zvládli jsme to ale a závěr už měli pod kontrolou, dohráli to zkušeně,“ těšilo asistenta hlavního kouče Dukly Petra Rady Jiřího Vágnera.

Překvapení kola. Béčko Dukly si vyšláplo na Domažlice. Vezou od nich tři body!

Dukle se tak podařila pomsta za pohárové vyřazení od Opavy. „Jsme rádi, že to přišlo v lize. Opava je nepříjemný soupeř a patří výš, než kde v tabulce je. Věřím, že ještě půjdou nahoru,“ dodal.

Dvěma góly rozhodl o výhře bosenský kanonýr Muris Mešanovič. „Jsem rád, že mu to tam spadlo, od prvního zápasu se netrefil. Hraje se mi s ním dobře, je to bojovník, odběhá všechny souboje,“ řekl jeho parťák z útoku Daniel Kozma.