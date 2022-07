Čekal jste, že se do Příbrami vrátíte takhle rychle? Nečekal jsem, že se tak rychle vrátit do Příbrami na hřiště, ale bylo to skvělé a rád jsem si tady zahrál.

V Příbrami jste dlouho působil. Hrálo se vám o to lépe, nebo hůř? Vzhledem k tomu, že jste nějaké hráče.

V uvozovkách bych řekl, že lépe. Znám ty kluky. Vím, na jakou nohu jdou, tak to bylo takové lehčí a větší motivace pro mě.

Do Příbrami jste přijel jako soupeř v dresu Vlašimi, kde jste na hostování ze Slavie. Jaké mají Pražané s vámi plány do budoucna?

Na podzim bych měl být ve Vlašimi. Záleží, jaké budu podávat výkony a podle toho si mě stáhnou zpátky buď v zimně, nebo nikdy, jestli nebudu hrát nějak dobře. Budu se ale snažit předvádět co nejlepší výkony, abych se tam dostal co nejdřív.

Jak vnímáte svůj přestup do Slavie?

Ve Slavii je strašně velká konkurence, fakt jako skvělí hráči. Takže se tam dostat bude něco strašně těžkého. S tím ale počítám. Těším se na to, chci se tam dostat a doufám, že tomu tak bude.

Nyní jste ale ve Vlašimi. Berete to i vy, že je tento přesun pro vás lepší a Slavia by byla aktuálně pro vás velký krok?

Jo, určitě. Myslím, že se je to pro mě lepší. Druhá liga je pořád skvělá. Vlašim výborná. Chceme hrát fotbal. Pro mě jedině dobře.

Navíc Vlašim hrála na čele. Je to další stupínek, kdy se můžete posunout v kariéře a Slavii zkusit klidně třeba až za rok?

Záleží, jak budu hrát a jak se bude dařit, prospěšný a pomocný pro Vlašim. Podle toho se Slavia rozhodne, zda si mě vezme nebo ne.

Halinský se vrátil do Příbrami, už ale s Vlašimí. Hosté jasně zvítězili

Jak vám vyhovuje styl Vlašimi?

Pro mě je to skvělý styl. Koho by nebavilo hrát fotbal? Baví mě to. Sice se jedná o trošku náročnější způsob, ale přesně ten hraje i Slavia, takže nás tady na to připravují.

Vlašim spolupracuje se Slavií teprve rok. Poznáváte už rukopis sešívaných?

Určitě! Je to hodně znát. Je tam tlak na balón, posouvání hřiště na půlku. Přesně to samé, co hraje Slavia.

V Mnichově Hradišti jste naskočil do druhého poločasu, teď proti Příbrami jste odehrál už celý zápas. Co říkáte na dosavadní minutáž na hřišti?

Myslím si, že mi trenéři dali trošku důvěru. Teď jsme ale jenom dva stopeři, protože se ostatní zranili, jeden odešel. Těch devadesát minut s Příbramí bylo těžkých, protože jsme zatavení z tréninků. Do ligy nám to dá hodně a myslím, že bychom to mohli zvládnout.

Už vám trenér Hyský nastínil, co od vás očekává?

Abych hrál fotbal, nebál se vyjíždět, vyhrávat souboje a stlačovat hřiště přesně tak, jak to hraje Slavia.

Ve Vlašimi jste zatím pouze dva stopeři. Očekáváte, že budete muset o místo v sestavě bojovat tvrději než v Příbrami?

Bojoval jsem tvrdě i v Příbrami. Myslím si, že ve Vlašimi to bude úplně stejné. Konkurence je tady veliká a bojovat určitě budu muset.

Navíc Vlašim na sebe v minulé sezoně hodně upozornila, když bojoval o první ligu. Očekáváte, že tlak bude větší?

Cíl máme jasný, dostat se do top trojky a ukázat, proč tady jsme, jak hrajeme fotbal a dokázat, že Vlašim na to má.