Nejlepším týmem jara ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži, FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, je pražská Dukla. Ta zahodila nepovedený podzim za hlavu, v odvetách začala sbírat jednu výhru za druhou, až na nešťastný domácí výpadek s Příbramí (1:2) a ruku v ruce s tím šlo stoupání tabulkou. Kdyby svěřenci trenéra Petra Rady o víkendu na Julisce porazili Chrudim, mohli poskočit na barážovou příčku… ale hosté ukázali, proč se jim v této sezoně říká "remízoví králové"… Zápas skončil dělbou bodů 1:1.

Fotbalisté Dukly na Julisce remizovali s Chrudimí 1:1. | Foto: Deník/Michal Káva

Dukle se nepovedl vstup do zápasu a stalo se jí to, co v jarní části ještě ani jednou - v zápase inkasovala jako první. Ve 21. minutě otevřel skóre někdejší sparťanský kanonýr Juliš.

"Prvních třicet minut jsme promrhali. Chtěli jsme navázat na sérii výher, ale dostali zbytečný gól, vůbec nemusel padnout," vrací se k úvodu utkání Petr Rada.

Pražané se poté zlepšili, vyrovnání viselo ve vzduchu, ale do šaten se šlo za stavu 0:1. V aktivitě pokračovali i po změně stran, v 60. minutě bylo srovnáno zásluhou povedené střely kapitána Matějky.

"Snažili jsme se pak zápas strhnout na naší stranu, ale bohužel už druhý gól nevstřelili. Je to pro nás určitě ztráta dvou bodů. Máme před sebou ještě pět kol a budeme bojovat dál," dodal Rada.

Dukla - Chrudim 1:1 (0:1)

Branky: 60. Peterka - 21. Juliš. Rozhodčí: Kvítek – Vyhnanovský, Špindlerová. ŽK: 56. Matějka - 39. Řezníček, 64. Látal, 90.+2 Floder. Diváků: 1203.

Dukla: Rada – Barac, Peterka, Krch, Zapletal – Šebrle (18. Hrubeš), Havelka (82. Buchvaldek), Ullman (46. Piroch), Moulis – Červenka (46. Špatenka, 82. Douděra), Matějka.

Chrudim: Floder – Halász, Míka, Hašek, Jančura (64. Jedlička) – Řezníček, Juliš, Průcha (86. Firbacher), Záviška, Kesner – Látal (64. Sotorník).