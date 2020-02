Druhá liga má zatím překvapivého lídra. Jsou jím Pardubice, které touží z trůnu sesadit zejména kvartet Jihlava, Brno, Dukla a Hradec Králové. Ovšem je třeba počítat i s šestým Žižkovem, který má nového majitele a velké plány.

„Chceme vrátit Viktorku do první ligy. Jestli se to podaří letos, příští rok, nebo později, to teprve uvidíme. Ale rozhodně to máme v plánu,“ zdůrazňuje úspěšný podnikatel Martin Louda, jehož klub odehraje generálku dnes ráno v Sokolově.

Derby nebude mít favorita

O čtvrt hodiny dříve (10.15) se Dukla v Blšanech utká s béčkem Plzně. „Příprava byla hodně dlouhá. Důležité je, že jsme se posunuli individuálně i týmově,“ míní kouč Roman Skuhravý. Po sestupu z nejvyšší soutěže trvalo Dukle nějaký čas, než se adaptovala, poté se vyšvihla na druhou příčku tabulky. Závěr podzimu si ovšem znovu pokazila, když vyhrála jediný ze čtyř zápasů.

„Hráči museli pochopit, o čem je druhá liga. Už před sezonou jsem jim říkal, že bude nesmírně vyrovnaná. A na jaře to bude platit dvojnásob,“ varuje Skuhravý. Jeho svěřenci budou i nadále patřit k hlavním aspirantům na nejvyšší pozice, ovšem o postupu na Julisce nehovoří. „Začínáme na Žižkově, plně se soustředíme na tohoto soupeře. Nechceme koukat hodně dopředu, na jaro se těšíme, i když bude hodně náročné,“ dodává kouč.

Derby nebude mít favorita. Ruku v ruce s finanční stabilitou na Žižkově došlo k posílení kádru. Do útoku přišel právě z Dukly David Bezdička, ze Slavie pak ázerbajdžánský kanonýr Faríd Nabiyev. Ani včera nebyl kádr uzavřený, do obrany přivedl klub zpod televizní věže talentovaného obránce Václava Dudla. „Posilovali jsme s ohledem na budoucnost. Cítíme, že jsme silnější a chceme se na jaře poprat o co nejlepší výsledky,“ vzkazuje trenér Zdeněk Hašek.

Nováček má jasný cíl, zachránit se

Úplně jiné starosti než Dukla se Žižkovem mají na Vyšehradě. „Pro nováčka je samozřejmě prvotním cílem záchrana,“ říká trenér Roman Veselý. „Přípravu jsme měli delší než prvoligové týmy, tak se už všichni těšíme na mistrovské boje,“ neskrývá kouč aktuálně dvanáctého týmu tabulky. V létě Šemíci proměnili amatérský tým v profesionální. „Budovali jsme nové mužstvo. Věřím, že jsme na jaro opravdu dobře připraveni,“ dodává Veselý.

Jak se kdo připravil, uvidí fotbaloví fanoušci o příštím víkendu. A bude jich tentokrát více derby zařadí do svého vysílání ČT sport. Vyšehrad pak na Strahově přivítá Vítkovice. Kdo postoupí přímo, půjde do baráže, nebo sestoupí, bude známo nejpozději na konci května.