Podruhé se letos utkali na stadionu v Kollárově ulici a opět z toho byla atraktivní podívaná. Stejně jako na jaře, tak i nyní svedli fotbalisté Vlašimi v domácím utkání s Duklou bohatou gólovou přestřelku. Po výsledku 3:2 se ale tentokrát radovali z vítězství oni a po 12. kole se přiblížili pražskému rivalovi v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na rozdíl dvou bodů.

Vlašim doma porazila Duklu 3:2 | Foto: Kristýna Hejnová

Zatímco na jaře zaspali první půli a následně se po obrátce pokusili o zázrak, tak tentokrát začátek zápasu patřil jim. „Hlavní informace před utkáním v kabině byla, abychom zachytili začátek zápasu a neopakujeme chyby, které jsme udělali na jaře. Dukla má skvělé, rychlé hráče, dává hodně branek,“ mínil asistent trenéra Dušan Binder.

Vlašim ale musel probudit hostující Moulis ranou do břevna. Na druhé straně pak se pak gambijský zabiják Singhateh prosadil z penalty a otevřel skóre. Domácímu celku patřila úvodní půle. Zatímco Lacík pálil mimo, tak Heppner už zamířil přesně a zvýšil vlašimské vedení. „Zachytili jsme začátek zápasu, kdy jsme vstřelili dvě branky. Barny (Barnabáš Lacík) mohl přidat i třetí a kdo ví, jak by zareagoval soupeř. Bohužel penaltou jsme ho dostali do zápasu a utkání pak bylo trošku nervózní,“ podotkl Birner.

Žižkov sahal na hřišti lídra po bodech. Vyškov ale rozhodl o své výhře v závěru

Podobně jako na jaře, kdy druhý poločas patřil spíše dohánějícímu celku, tak i nyní Dukla myslela na zvrat v zápase. Do hry jí vrátil z penaltového puntíku Matějka. Poučená Vlašim si ale nechtěla vzít vedení, jako Pražané v jarním střetnutí a Lacík ukazuje, že byl výborným pořízením v průběhu podzimu a po hodině hry získal zpět domácímu celku dvoubrankový náskok. Divoká přestřelka pokračovala. O zápletku se postaral hostující Kozel. Vedoucí tým už však odmítl jakékoliv komplikace a ve zbytku zápasu si vedení pohlídal. V závěru navíc mohl dodat definitivu Sighateh, jak on, tak Badu ale selhali v zakončení.

„Hráli jsme dobře a zlepšili jsme věci směrem dopředu, byli jsme nebezpečnější a z toho vyústily tři branky a naše výhra,“ pochvaloval si Binder, pro něhož bylo utkání s Duklou zvlášť zajímavé, protože na Julisce v minulosti působil. „Člověk, jak s ní byl spjatý, tak utkání prožívá daleko jinak a možná to na mě teď dolehlo.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Vlašim tak stráví reprezentační přestávku na barážových příčkách. Aktuálně je třetí a na druhou Duklu ztrácí dva body. „Je to určitě dobrá pozice. Nezapomínejme, že jsou ještě před námi čtyři zápasy. Do toho hraje ještě Jihlava, která se může dotáhnout. Zbytek týmů, co je pod námi, je nahuštěný. A je vidět, že může vyhrát každý s každým. Musíme jít od zápasu k zápasu a věříme tomu, že zvládneme všechny a bude se nám na konci podzimu dýchat ještě lépe,“ uzavřel vlašimský kouč.

"Zápas rozhodl první poločas, kdy jsme špatným výkonem Vlašimi umožnili vedení 2:0. Hráli jsme pohodlně a měli špatný pohyb. Chyběla nám aktivita směrem dopředu, a tak jsme Vlašim nedonutili k žádné chybě. Do druhého poločasu jsme naopak vstoupili lépe. Z penalty se nám podařilo rychle snížit stav utkání. Vzápětí jsme ale inkasovali z akce po naší standartní situaci. V dnešním utkání k této situaci došlo hned dvakrát, a to se nemůže opakovat," postěžoval si asistent hlavního trenéra Dukly Petra Rady Jiří Vágner.

Šance byly, ale jen ty zahozené. Klokani brali proti Zlínu jen bod

"Vlašim nám dnes oplatila divokou porážku z minulé sezóny, kdy jsme na Stadionu v Kollárově ulici vyhráli 4:3. Dnešní zápas byl opět plný gólů, ale s porážkou na naší straně. Ztráta bodů před reprezentační porážkou nás velmi mrzí, protože jsme si mohli vytvořit lepší výchozí pozici do posledních zápasů podzimní části. V následujících čtrnácti dnech se musíme dobře připravit na další utkání, abychom byli znovu bodově úspěšní. Z dnešního utkání se musíme poučit i z toho, že pokud nebudeme dostatečně zodpovědní, tak se nám to může vymstít," dodal.

Vlašim – Dukla 3:2 (2:0)

Branky: 11. Singhateh (p), 30. Heppner, 63. Lacík – 56. Matějka (p), 67. Kozel. ŽK: 1:3.

Vlašim: Vágner - Biegon (65. Toula), Breda, Heppner, Kulhánek, Labík, Lacík (65. Šubert), Musil (84. Badu Dankwah), Nogha, Singhateh (90+4. Šmiga), Sanneh (65. Pernica).

Dukla: Šťovíček - Barac, M. Červenka (46. Zeronik), Hrubeš (82. Škoda), J. Jeřábek, Kozel, Matějka, Moulis (88. Buchvaldek), Peterka, Šebrle (77. Douděra), Ullman (77. Vondrášek).