"Utkání bylo docela kvalitní, zvlášť v první půli. Šli jsme brzo do vedení, do nějaké 25. minuty jsme mohli přidat i další góly. Nedařila se nám koncovka, na to finále se musíme zaměřit. Na konci utkání jsme Jihlavu hodně zbytečně pustili do snížení, měli tam pak i další šance. Pojistili jsme to dvěma góly, ale musíme si příště více pohlídat i samotný průběh zápasu, abychom nespoléhali na to, že to nějak dohrajeme. Když si to pohlídáme, můžeme to utkání dohrát tak kvalitně, jako jsme do něj vstoupili," poznamenal asistent hlavního trenéra Dukly Petra Rady Jiří Vágner.

"Za týden nás čeká poslední přípravný zápas s Táborskem. Už v Jihlavě hráli někteří hráči větší část zápasu. Na to navážeme i v příštím zápase a pak už zase půjdeme v lize na ostro," dodal Vágner.

Nemůžou nás táhnout devatenáctiletí, zlobil se po teplické ztrátě Trpišovský