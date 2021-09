"Chtěli jsme doma vyhrát, ale každý bod se počítá. Zápas nebyl moc hezký, spíš bojovný, moc šancí nebylo. Dukla prostřídala, rozhýbala hru, byla kvalitní. Kluci to ale odmakali a odbojovali," těšilo jej.

Do druhé půle poslal kouč Dukly trio čerstvých hráčů a aktivita Dukly byla opět výraznější. Parta z Julisky se dočkala vyrovnání v 73. minutě, kdy se s notnou dávkou štěstí prosadil Piroh.

"Je to bod z venku, z derby. Bereme ho, nezasloužili bychom si prohrát," poznamenal trenér Dukly Bohuslav Pilný.

