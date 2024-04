Další domácí výhra. Žižkov bral cenné body proti Chrudimi

"Začátek zápasu jsme měli velmi dobrý. Čtvrt hodiny jsem hráli dobře s balonem, ale po jedné situaci v defenzivě jsem začali dělat trochu zmatky, nevěřili si a do konce poločasu to bylo 50 na 50. Se štěstím jsme dali gól, což vždy pomůže. Druhý poločas pak byl diametrálně odlišný, chodili jsme dobře do soubojů," těšilo Pavla Medynského, asistenta hlavního kouče Marka Nikla.

Skóre otevřel Sixta ve 32. minutě, ale hned z protiútoku srovnal Míka. Aktuálně největší žižkovský hrdina se pak prosadil i po změně stran a to už Pražané nepustili, navíc v 79. minutě oslavil svůj první zápas v dresu Žižkova, který přišel po zranění až nyní, gólem na konečných 3:1.

"Odehrál velmi dobré utkání. Není jednoduché do toho skočit po delší pauze zaviněné zraněním. Je to dobrý hráč, persona do naší hry. Máme zkušené mužstvo, on navíc s Bajzou velmi dobře organizovali hru," chválil Medynský.

Mezi dvěma zmiňovanými výhrami na domácí půdě Žižkov ve středu inkasoval pětigólový debakl na hřišti Táborska. Bude důležité vozit body také z venku. Další utkání pro ně bude svátkem. Za soupeře mají béčko Sparty, které hraje své domácí zápasy právě na žižkovském stadionu. Tentokrát se ale bude hrát v neděli 28. dubna od 10.30 hodin na hlavním stadionu na Letné!

"Proti Chrudimi jsme byli chytřejší v organizaci hry, nepouštěli jsme se tolik do bezhlavého lítání nahoru dolu. Domluvili jsme se s hráči na způsobu hry a tohle by nám mělo svědčit, hrát v dobrém a pevnějším postavení. Ne stát defenzivně na půlce, ale z dobrého pevného postavení se i lépe útočí. To by mohla být do dalších zápasů naše zbraň. Musíme venku urvat další body k záchraně," má jasno Pavel Medynský.

Žižkov - Chrudim 3:1 (1:1)

Branky: 31. a 54. Sixta, 79. Divíšek - 33. Míka. Rozhodčí: Orel - Volf, Kotalík. ŽK: Skwarczek (Chrudim). Diváků: 1224.

Žižkov: Bajza – Broukal, Divíšek, Klusák – Richter, Petrák, Jirásek (88. Tregler), Batioja (88. Muleme) – Prošek (75. Hönig), Sixta (66. Rosa) – Sodoma (75. Toula).

Chrudim: Floder – Čolić (66. Borkovec), Toml, Míka, Novotný (46. Záviška) – Řezníček – Kutík (82. Zvolánek), Langhamer, Skwarczek – Kesner (46. D. Látal), Mašek.